Les gammes d'équipements motorisés d'extérieur Kress 40V et 60V sont maintenant disponibles chez les concessionnaires en Amérique du Nord





Les propriétaires et les guerriers de fin de semaine peuvent trouver les produits Kress chez les concessionnaires locaux à travers le Canada et les États-Unis.

CHARLOTTE, Caroline du Nord, le 3 mai 2023 /CNW/ - Les gammes d'équipements motorisés d'extérieur Kress 40V et 60V sont maintenant disponibles chez les concessionnaires au Canada et aux États-Unis. Avec une réputation d'innovation et de dépassement des limites, Kress est bien connu dans toute l'Europe comme un équipementier de premier plan. Kress, qui a fait ses débuts en Amérique du Nord avec un équipement de qualité commerciale alimenté par le révolutionnaire CyberSystem 8-Minute à la fin de l'année dernière, a maintenant fait son chemin à travers l'Amérique du Nord avec un équipement motorisé extérieur de qualité professionnelle conçu pour le guerrier de fin de semaine. Les nouvelles gammes d'équipements électroportatifs d'extérieur Kress 40V (2x20V) et 60V offrent la solution parfaite pour tous ceux qui cherchent à obtenir des résultats de haute qualité avec des produits propres et silencieux.

« Kress est reconnu en Europe pour sa qualité, sa durabilité et son innovation, en particulier parmi les utilisateurs commerciaux », a déclaré Don Gao, PDG de Positec Group. « Ce nouvel équipement alimenté par batterie établira rapidement Kress comme une centrale électrique dans l'espace grand public également. Inspirés par notre gamme de produits commerciaux, nous sommes heureux d'offrir aux propriétaires une technologie conçue spécialement pour eux. »

La gamme d'équipements motorisés d'extérieur Kress 40V est prise en charge par les batteries lithium-ion Kress 20V Kross Pack, conçues pour être combinées pour une puissance de sortie plus élevée et des durées de fonctionnement plus longues. Avec des options pour 2Ah, 4Ah et 8Ah, la gamme Kress 40V peut être personnalisée en fonction de la tâche à accomplir. La gamme d'équipements électroportatifs extérieurs 40V comprend :

Coupe-herbes 40V 15 po

Tronçonneuse 40V 14 po

Taille-haie 40V 24 po

La gamme d'équipements électroportatifs d'extérieur Kress 60V Prosommateur est soutenue par des batteries lithium-ion Kress 60V qui peuvent se recharger en douceur et en moins d'une heure. La gamme Kress 60V se compose de :

Souffleur axial 60V 850 CFM

Souffleur axial 60V 750 CFM

Coupe-herbes 60V 16 po

Coupe-herbes en fibre de carbone 60V 16 po

Tronçonneuse 60V 16 po

Tronçonneuse 60V 18 po

Tondeuse 60 V 21 po

Tous les produits Kress 40V et 60V Prosommateur sont équipés de moteurs sans balais construits par Kress et sont hautement personnalisables pour s'adapter à tous les besoins d'aménagement paysager de la maison. Les consommateurs intéressés à acheter des produits Kress peuvent le faire chez les concessionnaires Kress au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations sur les produits Kress ou pour trouver un concessionnaire près de chez vous, visitez www.kress.com.

À propos de Kress

En 1966, Kress lance une révolution tranquille. Alors que d'autres se concentraient sur les moteurs à combustion bruyants et malodorants, Kress a perfectionné des outils électroportatifs propres, silencieux et résistants sans aucune émission. Le groupe Positec a acquis la marque Kress en Amérique du Nord et a positionné Kress pour devenir un leader dans la production d'équipements sans fil de qualité professionnel et grand public. De nombreux avantages des batteries Kress n'ont jamais été disponibles auparavant en Amérique du Nord. Les produits Kress sont disponibles chez certains concessionnaires Kress au Canada et aux États-Unis. Joignez la révolution tranquille. Visitez Kress.com.

