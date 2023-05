Lancement de la consultation sur le Plan directeur Bridge-Bonaventure





MONTRÉAL, le 3 mai 2023 /CNW/ - L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) a été mandaté par le conseil municipal pour mener la démarche de consultation publique sur le Plan directeur Bridge-Bonaventure. Le territoire concerné est situé à la fois dans l'arrondissement de Ville-Marie et dans le quartier de Pointe-Saint-Charles de l'arrondissement du Sud-Ouest.

Le conseil municipal a adopté, lors de son assemblée du 17 avril 2023, le projet de règlement P-04-047-248 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04 047) dans le secteur Bridge-Bonaventure » et le projet de Plan directeur de mise en valeur pour ce secteur.

L'information pertinente à ce mandat de consultation publique est accessible sur le site web de l'OCPM (ocpm.qc.ca).

Les personnes intéressées sont conviées aux événements publics suivants :

Kiosques d'information présentant le projet : le mardi 9 mai de 17h à 19h

Présentation par la Ville du Plan directeur de mise en valeur du secteur Bridge-Bonaventure : le mardi 9 mai - 19 h

Soirée questions/réponses : le mardi 16 mai - 19 h

Audition des opinions : à partir du 13 juin. (Pour s'inscrire : 514 872-8510 ou par courriel : [email protected] avant le 8 juin, 16h)

Ces rencontres auront lieu à l'OCPM, au 1550, rue Metcalfe, 14e étage. Notez que l'immeuble est accessible aux personnes à mobilité réduite.

À propos de l'Office de consultation publique de Montréal

L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), créé en septembre 2002 et inscrit à la Charte de la Ville de Montréal, est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Les commissaires et les employés de l'OCPM ne sont ni des élus ni des employés municipaux et mènent les consultations publiques de manière indépendante et en toute neutralité.

