Avis aux médias - Rapport annuel 2022 et assemblée publique annuelle de la SCHL





OTTAWA, ON, le 3 mai 2023 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son rapport annuel 2022 le jeudi 4 mai à 12 h 30 (heure de l'Est). Le contenu du rapport sera présenté à l'assemblée publique annuelle de la SCHL, qui aura lieu le jeudi 4 mai à 13 h 30, heure de l'Est.

Le rapport annuel souligne les réalisations de la dernière année, y compris les mesures prises par chacun des secteurs d'activité afin que la SCHL maintienne son statut d'organisation très performante tout en offrant des services de grande valeur et des programmes importants pour les Canadiens.

Le contenu du rapport annuel sera présenté lors d'une téléconférence bilingue, à 13 h 30 (heure de l'Est). Pour participer à cette téléconférence bilingue, veuillez communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: [email protected]

Il sera aussi possible d'assister à la webdiffusion. Veuillez noter que vous pourrez seulement écouter et visionner la webdiffusion. Les journalistes devront se brancher à la téléconférence pour participer à la séance de questions et réponses. Pour accéder à la webdiffusion le jour de la téléconférence, vous devrez vous inscrire au lien suivant : Webdiffusion, l'assemblée publique annuelle de la SCHL

*Les journalistes n'ont pas besoin de soumettre une question pour s'enregistrer à la webdiffusion.

Le Rapport annuel sera disponible à compter de 12 h 30 (heure de l'Est) à la page suivante: https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/about-us/corporate-reporting/cmhc-annual-report\

