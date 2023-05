Optimum Groupe financier annonce une excellente performance financière pour 2022





MONTRÉAL, le 3 mai 2023 /CNW/ - Optimum Groupe financier a dévoilé d'excellents résultats financiers pour l'année 2022 lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Groupe Optimum inc. le 28 avril 2023.

Le Groupe réalise un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars malgré les turbulences des marchés financiers. Pour l'exercice écoulé, le rendement total pour les actionnaires s'élève à plus de 13 % et les primes brutes ont progressé de 7 %. La tendance positive de ces indicateurs continue de s'affirmer d'année en année.

De surcroît, les actifs sous gestion au Canada, aux États-Unis et en France totalisent près de 8 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2022. Cette donnée démontre que le Groupe surmonte cette période de haute volatilité avec adresse pour le bénéfice de nos clients tout en adoptant une philosophie d'investissement responsable qui s'aligne avec nos valeurs.

« Nous sommes reconnaissants envers nos clients et partenaires pour leur soutien et leur confiance ; notre mission est de leur offrir un service de qualité et d'assurer leur sécurité financière. Je remercie également nos employés talentueux qui sont les piliers d'Optimum et dont l'engagement contribue au succès du Groupe, » souligne Anabelle Blondeau, vice-présidente du conseil et présidente et chef de la direction, Groupe Optimum inc.

« Nous continuons de bâtir un avenir conjuguant pérennité et agilité avec la concrétisation de projets d'amélioration continue et d'innovation technologique pour mieux servir nos clients. Nous valorisons aussi notre responsabilité sociétale afin de jouer un rôle consciencieux dans nos communautés, d'aider à préserver notre belle planète et d'offrir un environnement de travail inclusif, » poursuit-elle.

Optimum Groupe financier a décerné le Prix de l'Entreprise Optimum 2022 à Optimum Assurance générale pour son très bon bénéfice et la constance de celui-ci année après année, ainsi que pour la croissance de ses primes tout en assurant une saine gestion de ses risques. Cette reconnaissance annuelle souligne la contribution exceptionnelle d'une filiale à la performance globale du Groupe.

À propos d'Optimum Groupe financier

Optimum Groupe financier est dédié à la sécurité financière de ses clients depuis 1969. International et à propriété privée, il est actif dans les secteurs de l'actuariat conseil, de l'assurance générale, de l'assurance vie, de la gestion mondiale d'actifs, de l'immobilier, de la réassurance de personnes, et des technologies de l'information. Le Groupe compte 645 employé.e.s au sein de diverses filiales opérant dans 20 places d'affaires au Canada, aux États-Unis et en France. Son chiffre d'affaires est de plus d'un milliard de dollars canadiens, ses actifs sous gestion totalisent près de 8 milliards de dollars canadiens au Canada, aux États-Unis et en France et ses actifs totaux s'élèvent à près de 6 milliards de dollars canadiens.

