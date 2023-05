La fin imminente du Private Equity





PARIS, 3 mai 2023 /PRNewswire/ -- Bruno Boggiani, expert en ESG, sonne l'alarme pour les acteurs du Private Equity qui ne suivent pas une démarche verte. Selon lui, la fin de cette activité est annoncée dans les prochains trimestres pour ceux qui n'auront pas pris les mesures nécessaires.

« Nous nous retrouvons à la même époque où les Asset Managers spécialisés dans l'immobilier tentaient de comprendre la réglementation verte auprès des régulateurs, tandis que les Asset Managers, gestionnaires d'actifs standards avaient déjà du mal à obtenir des réponses claires. Ce retard de réglementation et de compréhension de réglementation pour l'activité fonds immobilier s'est désormais résorbé, laissant sur le carreau un bon nombre d'acteurs. », explique l'expert ESG.

des mesures proactives

Les acteurs du Private Equity doivent donc prendre des mesures proactives pour répondre aux exigences ESG. Comme l'a souligné Larry Fink, CEO de BlackRock, « L'ESG n'est plus une niche, c'est devenu le courant dominant de l'investissement. »

finira par les terrasser

« En effet, la réglementation et l'innovation vont rattraper très rapidement les acteurs du Private Equity et je n'évoque même pas la moindre once de greenwashing qui finira par les terrasser », conclut Bruno Boggiani CEO Strateggyz/Green Finance.

un audit flash

Ainsi, pour aider les acteurs du Private Equity à cartographier les forces et les faiblesses de leur activité, Bruno Boggiani propose gracieusement un audit flash d'une quinzaine de minutes. Cette démarche est cruciale, car elle permet de prendre en compte les exigences en matière de stratégie et de politique ESG, tout comme les questions spécifiques telles que la réglementation SFDR et la reclassification des fonds article 8 ou 9. Un véritable suivi et accompagnement sont plus que nécessaires pour rester compétitif sur la place parisienne.

disparaître définitivement

Il y a un mois déjà, cet expert avait soulevé les difficultés importantes rencontrées dans la mise en place de la nouvelle réglementation.

De plus, la hausse des taux d'intérêt, les risques de faillites ou à les instabilités à venir semblent offrir de belles opportunités pour le Private Equity dans un premier temps, et uniquement dans un premier temps.

En effet, le Private Equity doit prendre au sérieux les enjeux ESG, l'innovation et se conformer aux exigences réglementaires pour éviter de disparaître définitivement.

En résumé

En résumé, les acteurs du Private Equity, tels que : Eurazeo, Ardian, Meeschaert Am, Idinvest Partners, Pai Partners, composés de sociétés de capital-investissement, de fonds de pension, de family offices, de banques d'investissement ou d'investisseurs privés et même de Business Angels peuvent jouer un rôle crucial dans la construction d'un avenir plus durable et responsable.

3 mai 2023 à 13:57

