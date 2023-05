Fonds régions et ruralité - 18 nouveaux projets de coopération intermunicipale dans le Centre-du-Québec

Embauche et partage des services d'une coordonnatrice ou d'un coordonnateur en transport collectif et adapté pour l'ensemble des municipalités du territoire de la MRC, à l'exception de la ville de Drummondville.

MRC de L'Érable

Embauche et partage des services de nouvelles ressources spécialisées en ingénierie, et acquisition de nouveaux équipements avec la Ville de Plessisville, les municipalités de Laurierville, de Villeroy, d'Inverness, de Lyster et de Sainte-Sophie-d'Halifax, et les municipalités des paroisses de Plessisville et de Saint-Pierre-Baptiste.