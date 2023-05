Legrand dynamise le secteur des data centers avec deux PDUs intelligents révolutionnaires pour les racks





Proposés par 2 marques de Legrand, Server Technology et Raritan sous les noms PRO4X et PX4, ces nouveaux PDUs intelligents offrent une visibilité, une flexibilité, une densité et une sécurité inégalées pour répondre aux besoins d'alimentation et d'infrastructure des racks en constante évolution.

WEST HARTFORD, Conn., 3 mai 2023 /PRNewswire/ -- Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, est fier de répondre à l'évolution des besoins des data centers en matière de distribution d'énergie dans les racks en dévoilant la nouvelle génération de PDUs intelligents. Combinant les meilleures technologies de logiciels et d'équipements des générations précédentes de PDUs pour rack de Raritan et de Server Technology tout en ajoutant un nombre considérable de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires, elles offrent la visibilité, le matériel de pointe et la sécurité dont les clients de Legrand ont besoin.

Vendus sous les marques Server Technology PRO4X et Raritan PX4, ces nouveaux PDU intelligents pour rack révolutionnent la planification de la capacité, l'optimisation de la charge, la supervision de l'environnement, le contrôle d'accès physique et numérique et les initiatives en matière de disponibilité. Combinant plus de 30 ans d'ingénierie et d'intelligence éprouvées avec du matériel et des logiciels plébiscités, les PRO4X et PX4 répondront aux besoins d'alimentation des opérateurs de data center d'aujourd'hui, tout en les aidant à anticiper les défis de demain en matière de distribution d'énergie dans les racks.

Dotés de fonctionnalités tournées vers l'avenir, les PRO4X et PX4 améliorent considérablement les PDU précédemment disponibles sur le marché. Ce sont les premiers PDUs pour rack à mesurer la distorsion harmonique totale au niveau de la baie et des appareils, offrant aux opérateurs de data center l'ensemble le plus complet et le plus précis (+/- 0,5 %) de supervision et de mesures de la qualité de l'alimentation électrique internalisée, y compris des capacités de capture de formes d'ondes. Par exemple, la visibilité des valeurs de mesure de la puissance maximale et minimale offerte par le PRO4X et le PX4 facilitera grandement la planification de la capacité, l'identification de la capacité inutilisée et la planification du basculement. En outre, la fonction d'analyse des déclenchements de disjoncteurs avec capture des formes d'onde aidera les gestionnaires d'installations non seulement à découvrir la prise exacte et la cause potentielle d'un déclenchement de disjoncteur, mais aussi à capturer, visualiser et examiner les données de qualité de l'énergie sous forme d'ondes afin d'éviter proactivement l'occurrence d'événements similaires. PRO4X de Server Technology et PX4 de Raritan offrent ce qu'il y a de mieux en matière de collecte et d'optimisation des données, de flexibilité de l'infrastructure, de sécurité et d'instrumentation de la salle blanche pour les opérateurs de data center qui ont besoin d'une innovation inégalée associée à des performances éprouvées.

"Nous sommes ravis de lancer les PDUs intelligents pour rack PRO4X de Server Technology et PX4 de Raritan afin de révolutionner la façon dont les data centers et les installations critiques gèrent leur alimentation et leur infrastructure", déclare Joe DeLong, vice-président/directeur général de la division Data, Power, and Control de Legrand. "Trop de data centers ne disposent pas du niveau de supervision de la qualité de l'alimentation électrique dont ils ont réellement besoin pour favoriser une plus grande efficacité et durabilité, et, selon l'Uptime Institute, les problèmes liés à l'alimentation électrique sont à l'origine de 43 % des pannes qui entraînent des temps d'arrêt et des coûts financiers. PRO4X et PX4 relèvent ce défi tout en offrant une densité de prises et de puissance inégalée pour les professionnels des data centers qui veulent être prêts pour l'avenir. Nous sommes ravis de voir cette nouvelle conception de PDU intelligent aider les gestionnaires d'installations critiques à optimiser leur consommation d'énergie et leur capacité, tout en garantissant une disponibilité maximale."

Les autres caractéristiques clés de Server Technology PRO4X et de Raritan PX4 sont les suivantes :

Les prises High Density Outlet Technology (HDOT)® et HDOT Cx® combinent les prises IEC C13 et C19 en une seule prise, et acceptent les fiches C14 et C20.

L'angle d'alimentation de 45 degrés permet aux gestionnaires d'installations de positionner le PDU de façon optimale.

Distribution alternée de l'alimentation des prises et des circuits dans une seule colonne de prises sur toute la longueur de l'unité PDU.

Collecte et exportation aisées de données pour examiner l'utilisation de l'énergie

Communication cryptée sécurisée, par défaut, pour toutes les données provenant du PDU

À bien des égards, PRO4X et PX4 représentent l'avenir de la distribution d'énergie intelligente. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites Server Technology PRO4X et Raritan PX4.

A propos de Legrand :

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète de solutions pour les marchés commerciaux, industriels et résidentiels en fait une référence pour les clients du monde entier. Le Groupe exploite les tendances technologiques et sociétales ayant un impact durable sur les bâtiments dans le but d'améliorer la vie en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent grâce à des infrastructures électriques, numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables. En s'appuyant sur une démarche impliquant l'ensemble des équipes et des parties prenantes, Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et responsable, favorisée par les acquisitions et l'innovation, avec un flux régulier de nouvelles offres - dont des produits à valeur d'usage accrue (segments en plus forte croissance : data centers, offres connectées et programmes d'efficacité énergétique). Legrand a réalisé un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros en 2022. La société est cotée sur Euronext Paris et fait notamment partie des indices CAC 40 et CAC 40 ESG. (code ISIN FR0010307819). https://www.legrand.com/

