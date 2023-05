Invitation aux médias - Dévoilement du rapport de l'OCDE sur l'impact des établissements d'enseignement supérieur sur les écosystèmes entrepreneuriaux au Québec





MONTRÉAL, le 3 mai 2023 /CNW/ - Le Conseil de l'innovation du Québec invite les représentants des médias à assister au dévoilement des résultats d'une étude de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) sur l'impact de l'enseignement supérieur sur l'entrepreneuriat au Québec. Présenté dans le cadre du 90e Congrès de l'Acfas, en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, le rapport analyse la contribution des établissements d'enseignement supérieur sur l'écosystème d'innovation au Québec et l'impact des politiques publiques pour favoriser la recherche et l'innovation.

Cet événement vise à présenter la démarche des experts de l'OCDE et à donner un survol des faits saillants et des recommandations du rapport. Des représentants de l'OCDE présenteront les résultats de leurs travaux, suivis par des réactions et des échanges lors d'un panel d'experts.

Date : 5 mai 2023 Heure : 9 h 00 à 11 h 15 Lieu : Amphithéâtre Banque Nationale

HEC Montréal

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine

Montréal (Québec)

H3T 2A7

Déroulement : 9 h 00 Mot de bienvenue de l'innovateur en chef du Québec

Luc Sirois







9 h 03 Mot de la directrice générale de l'ACFAS

Sophie Montreuil







9 h 06 Allocution de la ministre de l'Enseignement supérieur

Pascale Déry







9 h 16 Présentation de la démarche de l'OCDE

Raffaele Trapasso, OCDE







9 h 23 Faits saillants du rapport

Giorgia Ponti, OCDE







9 h 43 Panel 1

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

Frantz Saintellemy, LeddarTech

Marie Gagné, Synchronex

Giorgia Ponti, OCDE







10 h 10 Panel 2

Christian Blanchette, UQTR

Richard Chenier, Centech

Jesse Vincent-Herscovici, Axelys

Giorgia Ponti, OCDE







10h 37 Période de questions animée par l'innovateur en chef du Québec







10 h 49 Panel 3

Maude Cohen, Polytechnique de Montréal

Daniel Jutras, Université de Montréal

Federico Pasin, HEC

Luc Sirois, innovateur en chef







11 h 09 Mot de clôture de l'innovateur en chef du Québec







À propos du Conseil de l'innovation du Québec

Le Conseil de l'innovation du Québec, mis en place par le gouvernement du Québec, a pour mission de dynamiser l'innovation au sein des entreprises et de la société québécoise. Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, assure la direction générale de l'organisme.

Le rôle du Conseil est d'abord de conseiller le gouvernement et autres acteurs sur les stratégies et approches sur les questions reliées aux écosystèmes d'innovation. L'équipe du Conseil participe à la promotion et au développement d'une culture d'innovation en favorisant la mobilisation des leaders régionaux et sectoriels. prise de décision et assurer la mise en place de plans d'action pertinents sur le terrain. Le Conseil de l'innovation vise ainsi à multiplier les retombées économiques, sociales et environnementales dans toutes les régions, dans les secteurs-clés, pour l'avenir du Québec.

SOURCE Conseil de l'innovation du Québec

3 mai 2023 à 12:26

Communiqué envoyé leet diffusé par :