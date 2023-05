La société coréenne L&F obtient une licence de CAMX Power pour sa plateforme de matériaux cathodiques avancés GEMX® destinée aux batteries lithium-ion





LEXINGTON, Massachusetts, 3 mai 2023 /PRNewswire/ -- La société coréenne L&F Co., Ltd. (L&F) et CAMX Power LLC (CAMX), basée à Lexington au Massachusetts (États-Unis), annoncent que L&F a obtenu une licence de CAMX, après les entreprises coréennes LG Energy Solution Ltd. et Samsung SDI. L&F est ainsi la toute première entreprise coréenne de matériaux cathodiques a obtenir une licence sur la propriété intellectuelle de CAMX relative à la plateforme GEMX® de matériaux cathodiques haute énergie haute puissance à base de nickel destinés à être utilisés dans les batteries lithium-ion, notamment pour les véhicules électriques (VE).

La plateforme GEMX® est basée sur des inventions fondamentales de CAMX pour lesquelles des brevets clés ont été accordés dans le monde entier, notamment aux États-Unis, dans l'Union européenne, en Corée, au Japon et en Chine. Les inventions de GEMX, par le biais de l'ingénierie moléculaire, placent le cobalt, l'aluminium, etc. aux endroits critiques des particules de la cathode, ce qui permet d'utiliser moins de cobalt, mais avec une plus grande stabilité, une meilleure performance et un coût plus faible pour toutes les classes de matériaux à haute teneur en nickel. Le GEMX permet de créer une large classe de matériaux cathodiques, en améliorant les produits chimiques à haute teneur en nickel NMC, NCA, NMCA et LNO actuellement utilisés, et qui devraient être utilisés dans les dix prochaines années ou plus, dans les batteries lithium-ion pour les VE. Ses produits dérivés ont été baptisés gNMC®, gNMCA®, gNCA® et gLNO®.

« Le matériau cathodique est le principal composant des batteries lithium-ion, représentant plus de 50 % du coût des cellules. Dans moins de dix ans, la demande mondiale devrait atteindre trois millions de tonnes métriques par an, avant de continuer à augmenter, avec des ventes annuelles dépassant largement les 60 milliards de dollars américains. Seule une poignée d'entreprises dans le monde ont la capacité de fournir ce matériel essentiel. L&F est l'un de ces rares fournisseurs et est bien positionné pour augmenter sa part de marché. CAMX a le privilège que L&F a ajouté la plateforme GEMX à ses choix de matériaux cathodiques à utiliser dans ses offres, en particulier pour les VE », a déclaré le Dr. Sahin, fondateur/président de CAMX, concluant : « Au lieu de tenter de produire nous-mêmes, en travaillant avec des entreprises éminentes et établies comme LGES, CAMX peut voir ses inventions arriver rapidement et plus largement sur le marché pour le bénéfice de la société, en particulier dans les VE connectés et autonomes bénéfiques pour l'environnement, qui sont sur le point de dominer le transport et de devenir une industrie de plusieurs milliards de dollars en soi. Incontestablement, L&F est l'une des principales entreprises de cet espace. En combinant GEMX avec ses autres choix de cathodes, elle contribuera à améliorer les VE, à les rendre plus abordables et à leur donner une autonomie beaucoup plus longue, pour le plus grand bénéfice des consommateurs et de l'environnement. »

À propos de L&F

L&F Co., Ltd (KRX : 066970) est une société internationale de premier plan qui fournit des matériaux actifs cathodiques innovants destinés aux batteries secondaires lithium-ion. L&F dispose d'une large gamme de produits qui intègrent une technologie exceptionnelle et avancée, dont le produit phare est une solution NCMA (nickel-cobalt-manganese-aluminum) contenant la plus haute teneur en Ni au monde. L&F continue de consolider sa position en tant que développeur de produits de nouvelle génération, lesquels représentent plus de 95 % des matériaux actifs cathodiques contenant du nickel et des matériaux actifs cathodiques monocristallins. De plus, l'entreprise demeure un fournisseur concurrentiel sur le plan des coûts, tirant parti d'une technologie de traitement exceptionnelle pour maintenir un haut niveau de productivité.

Grâce à des systèmes de coopération internationaux directs et indirects, son réseau dessert l'Amérique, l'Europe et l'Asie. En outre, L&F s'engage à apporter des innovations à son organisation afin d'assurer une gestion complète des facteurs ESG et ouvrir la voie à un avenir durable. Nous développons des matériaux INNOVANTS au service de l'énergie verte.

Pour plus d'informations, consultez le site : www.landf.co.kr.

À propos de CAMX Power

CAMX Power LLC, dont le siège est situé près de Boston, dans le Massachusetts, est l'une des plus grandes entités indépendantes de conception et de fabrication de batteries lithium-ion aux États-Unis. Le fondateur de CAMX Power, le Dr Kenan E. Sahin, continue de servir l'organisation à titre de président.

Nous faisons mûrir des technologies précoces pour qu'elles soient sans risque, protégées par la propriété intellectuelle et mises à l'échelle ou prêtes à être mises à l'échelle ; puis nous les concédons sous licence, avec un transfert de technologie approfondi, à de grands partenaires fabricants pour qu'ils les étendent, les fabriquent, les fassent fabriquer et les vendent, obtenant ainsi un impact plus important et plus rapide pour l'amélioration de la société et de l'environnement.

GEMX et son offre antérieure, CAM-7®, sont l'aboutissement de deux décennies de développement et de plusieurs centaines de millions de dollars d'investissement. Le GEMX, en tant que plateforme, améliore toutes les cathodes à base de nickel, améliorant ainsi de manière significative les offres de stockage d'énergie emobilitytm et eportabilitytm proposées par les principaux fabricants de cellules et de matériaux. En 2020, GEMX a été licencié par Samsung SDI qui le pratique maintenant largement. En 2022, LG Energy Solution, détenant près d'un quart du marché mondial des éléments de batterie, a acquis une licence GEMX.

CAMX exploite une installation de synthèse de matériaux pour batteries lithium-ion axée sur le développement, une usine pilote de production de cathodes destinée aux démonstrations d'évolutivité et des installations de fabrication de cellules avancées destinées à la conception.

Pour en savoir plus, consultez le site :www.camxpower.com

