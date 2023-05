UPPAbaby élargit son offre de produits pour la maison avec son siège sauteur et siège pour enfants, le Mira 2-en-1





L'entreprise a également dévoilé la première glacière pour poussettes de son genre, la Bevvy

ROCKLAND, Massachusetts, le 3 mai 2023 /CNW/ - UPPAbaby sera présent lors de la 19e exposition annuelle ABC Kids Expo à Las Vegas, du 3 au 5 mai (kiosque 603). UPPAbaby a annoncé aujourd'hui le lancement de son siège sauteur et siège pour enfants, le Mira 2-en-1, qui sera disponible au courant de l'année. Le modèle vient renforcer la présence de la marque dans le secteur des produits pour la maison.

Consultez la version complète du communiqué multicanal interactif au https://www.multivu.com/players/English/9051751-uppababy-introduces-mira-bouncer-and-toddler-seat-expanding-home-category/ .

Le modèle Mira est doté d'une conception élégante et simple avec des caractéristiques faciles à utiliser pour les parents et les proches aidants, tout en offrant une assise double pour un confort accru, qui se transforme au rythme du bébé. Les mouvements naturels de bébé créent un doux mouvement de bercements qui favorise la détente. Le siège sauteur peut facilement se transformer en siège confortable pour tout-petit à mesure que bébé grandit. Le mode siège sauteur convient aux enfants pesant entre 8 et 20 livres, ou à ceux qui peuvent s'asseoir seuls, tandis que le siège pour enfants convient aux enfants pesant jusqu'à 29 lb. Voici quelques-unes des principales caractéristiques du modèle Mira :

Siège double : Le siège principal est conçu avec un filet d'air rembourré pour une respirabilité optimale, tandis que la doublure de siège douillette incluse offre plus de confort et de chaleur et peut être facilement retirée.

Le siège principal est conçu avec un filet d'air rembourré pour une respirabilité optimale, tandis que la doublure de siège douillette incluse offre plus de confort et de chaleur et peut être facilement retirée. Réglage unique de l'inclinaison avant : L'inclinaison facile d'accès permet aux parents ou aux proches aidants de régler l'une ou l'autre des trois positions à mesure que bébé grandit, tout en se transformant en poignée de transport lorsque le siège sauteur est plié.

L'inclinaison facile d'accès permet aux parents ou aux proches aidants de régler l'une ou l'autre des trois positions à mesure que bébé grandit, tout en se transformant en poignée de transport lorsque le siège sauteur est plié. Sac de rangement inclus : Le modèle Mira se plie facilement et peut être rangé et emporté lors des déplacements.

Le modèle Mira se plie facilement et peut être rangé et emporté lors des déplacements. Certifié GREENGUARD® GOLD/FSC : Garde l'environnement de bébé propre et sûr, tout en présentant des accents en bois provenant de sources responsables.

Le modèle Mira sera offert en trois couleurs, dont Stella, un mélange gris pâle avec des finis en chrome argenté et en bois de bouleau; Charlie, un mélange sable avec des finis en chrome argenté et en bois de bouleau, et Wells, un mélange taupe foncé avec des finis en chrome noir et en bois de noyer. Pour les parents qui cherchent à encourager le développement de la motricité fine, la coordination oculo-manuelle et plus encore, le modèle Mira offrira deux barres de jouets, la « Slide and Spin » et la « Forest Friends ».

La glacière Bevvy, la première en son genre, sera également présentée aux participants du salon ABC. Conçue pour s'insérer harmonieusement à l'intérieur de la nacelle pour poussettes Vista, Cruz et Ridge, cette glacière est isolée, étanche, sécuritaire pour les aliments et portative avec une poignée de transport facile d'accès. La glacière Bevvy, qui est un accessoire incontournable, sera disponible au début de l'été pour toutes les aventures familiales à venir.

Enfin, les consommateurs pourront découvrir en grande primeur les nouvelles tendances de quelques produits actuels, notamment :

Minu V2 - À venir, le modèle Minu V2 sera disponible en Noa, un bleu marine avec châssis carbone et cuir camel, et en Gwen, un mélange de vert avec châssis carbone et cuir marron.

- À venir, le modèle Minu V2 sera disponible en Noa, un bleu marine avec châssis carbone et cuir camel, et en Gwen, un mélange de vert avec châssis carbone et cuir marron. Mesa V2 - Disponible mi-mai, le modèle Mesa V2 sera disponible en Gregory, un mélange de bleus avec laine mérinos et en Greyson, un mélange de gris anthracite avec laine mérinos.

- Disponible mi-mai, le modèle Mesa V2 sera disponible en Gregory, un mélange de bleus avec laine mérinos et en Greyson, un mélange de gris anthracite avec laine mérinos. Cruz V2 - Disponible maintenant, le modèle populaire Vista Declan se joindra à la gamme de couleurs de la gamme Cruz.

Disponible maintenant, le modèle populaire Vista Declan se joindra à la gamme de couleurs de la gamme Cruz. Knox - Disponible au début de l'été, le modèle Knox sera disponible en Gregory, un mélange de bleus avec laine mérinos.

Pour en savoir plus, et pour connaître les prochaines actualités, visitez http://uppababy.com/whats-in-the-works et suivez UPPAbaby sur LinkedIn ( UPPAbaby ), Instagram ( @uppababy ) et Facebook ( @UPPAbaby ).

À propos d'UPPAbaby

UPPAbabyMD est une entreprise mondiale originaire d'une petite ville qui s'est engagée à améliorer la vie des parents en fabriquant les produits pour bébé les plus intelligents qui soient. Nos produits sont intuitivement conçus de façon experte, avec des caractéristiques sur lesquelles les parents peuvent compter. Fondée en 2006, UPPAbaby s'appuie sur trois décennies d'expérience pour créer des produits qui rendent la vie avec les enfants plus facile à gérer, plus à la mode et encore plus amusante.

