Desjardins Société de placement apporte des modifications à sa gamme de fonds communs de placement





MONTRÉAL, le 3 mai 2023 /CNW/ - Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), gestionnaire des Fonds Desjardins, a annoncé aujourd'hui des changements à ses fonds communs de placement.

Ces changements, décrits en détail plus bas, comprennent la nomination de nouveaux sous-gestionnaires de portefeuille, la mise à jour des stratégies de placement et des réductions des frais de gestion pour le Fonds Desjardins Marchés émergents et le Fonds Desjardins SociéTerre Actions des marchés émergents. De plus, DSP met fin à la renonciation temporaire des frais de gestion du Fonds Desjardins SociéTerre Actions des marchés émergents. DSP examine régulièrement l'offre de ses fonds communs de placement afin de s'assurer qu'ils continuent de répondre aux besoins d'investissement en constante évolution des conseillers financiers et des investisseurs.

Changements de sous-gestionnaires de portefeuille et aux stratégies de placement

Ninety One North America, Inc. (« Ninety One »), a été retenu comme sous-gestionnaire du Fonds Desjardins Marchés émergents. DSP a également approuvé des changements aux stratégies de placement du fonds concerné afin de mieux refléter la philosophie d'investissement du nouveau sous-gestionnaire Ninety One. Toutefois, l'objectif de placement du fonds concerné demeure inchangé. Ces changements prendront effet le ou vers le 10 juillet 2023.

Les principales caractéristiques de la stratégie d'investissement modifiée sont les suivantes :

Stratégie en actions des marchés émergents qui vise à investir dans des sociétés de haute qualité, à la valorisation attrayante, dont les performances opérationnelles s'améliorent et qui font l'objet d'une attention croissante de la part des investisseurs;

Utilise l'approche exclusive 4Factor qui combine à la fois des facteurs d'investissement traditionnels et comportementaux;

En résulte un portefeuille basé sur des convictions et indifférent au style, à la taille et à l'indice de référence.

De plus, Hermes Investment Management Limited (« Hermes ») a été retenu comme sous-gestionnaire du Fonds Desjardins SociéTerre Actions des marchés émergents. DSP a également approuvé des changements aux stratégies de placement du Fonds concerné afin de mieux refléter la philosophie d'investissement du nouveau sous-gestionnaire Hermes. Toutefois, l'objectif de placement du Fonds concerné demeure inchangé. Ces changements prendront effet le ou vers le 10 juillet 2023.

Les principales caractéristiques de la stratégie d'investissement modifiée sont les suivantes:

Stratégie en actions visant à identifier les entreprises de qualité, efficaces et durables qui peuvent bénéficier des changements structurels dans les économies émergentes;

Analyse ascendante permettant d'identifier les entreprises qui se négocient à des valorisations attrayantes, combinée à un cadre descendant qui identifie les pays présentant des conditions favorables à la croissance;

En résulte un portefeuille concentré de 50 à 75 investissements à forte conviction avec une perspective à long terme.

Réduction des frais de gestion pour le Fonds Desjardins Marchés émergents et le Fonds Desjardins SociéTerre Actions des marchés émergents

DSP a annoncé qu'elle réduira les frais de gestion jusqu'à 15 points de base pour certaines catégories de parts du Fonds Desjardins Marchés émergents et du Fonds Desjardins SociéTerre Actions des marchés émergents et ce, à compter du 10 juillet 2023. Ces changements reflètent l'engagement de DSP à offrir des fonds d'investissement à gestion active à des prix compétitifs, avec un accès à des gestionnaires de portefeuille de classe mondiale.

Voici la liste des catégories de parts des Fonds Desjardins concernées :

Fonds Desjardins (parts de catégories A et C) Catégories A et C Frais de

gestion

courants,

avant taxes % Frais de gestion à

partir du 10

juillet 2023,

avant taxes % Réduction % Fonds Desjardins Marchés émergents A et C 2,00 1,90 (0,10) Fonds Desjardins SociéTerre Actions des marchés émergents A et C 2,05 1,90 (0,15)

Fonds Desjardins (parts de catégorie F) Catégorie F Frais de

gestion

courants,

avant taxes % Frais de gestion à

partir du 10

juillet 2023,

avant taxes % Réduction % Fonds Desjardins Marchés émergents F 0,90 0,85 (0,05) Fonds Desjardins SociéTerre Actions des marchés émergents F 1,00 0,85 (0,15)

Fonds Desjardins (parts de catégorie D) Catégorie D Frais de

gestion

courants,

avant taxes % Frais de gestion à

partir du 10

juillet 2023,

avant taxes % Réduction % Fonds Desjardins Marchés émergents D 1,00 0,90 (0,10) Fonds Desjardins SociéTerre Actions des marchés émergents D 1,05 0,90 (0,15)



De plus, à compter du 10 juillet 2023, DSP mettra fin à la renonciation temporairement de 20 points de base des frais de gestion pour les catégories de parts A, C, D et F du Fonds Desjardins SociéTerre Actions des marchés émergents. La renonciation était en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

Ces changements seront effectués sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. DSP se réserve le droit de reporter à une date ultérieure la mise en oeuvre des changements décrits plus haut.

À propos de Ninety One North America, Inc.

Fondée en Afrique du Sud en 1991, Ninety One est un gestionnaire de portefeuille mondial qui a ses racines dans les marchés émergents. Son héritage et son approche apportent une perspective différente à la gestion active et l'investissement durable. Leur expertise en matière d'investissement couvre les actions, les titres à revenu fixe, la gestion multi-classes d'actifs et les alternatifs sur les marchés mondiaux, émergents et frontières.

À propos de Hermes Investment Management Limited

Fondée en 1983, Hermes Investment Management est un leader mondial de l'investissement responsable en gestion active. La société est guidée par la conviction que l'investissement responsable est le meilleur moyen de créer une richesse à long terme qui enrichit les investisseurs, la société et l'environnement. Elle offre des capacités d'investissement sur les marchés publics et privés, y compris les actions, les titres à revenu fixe, les marchés privés, la liquidité et l'intendance.

À propos de Desjardins Société de placement Inc.

Desjardins Société de placement inc., gestionnaire des Fonds Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 39,25 milliards de dollars sous sa gestion au 31 décembre 2022. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale mandatés par Desjardins Gestion internationale d'actifs inc., le gestionnaire de portefeuille des Fonds Desjardins, qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 407 milliards de dollars au 31 décembre 2022. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2022 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

SOURCE Mouvement Desjardins

3 mai 2023 à 12:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :