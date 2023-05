AVIS AUX MÉDIAS - Les travailleurs des Floralies Lasalle appellent à l'action pour leur avenir et celui de leurs résidents





MONTRÉAL, le 3 mai 2023 /CNW/ - Le Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-FTQ) invite les membres des médias à se joindre à un rassemblement des travailleuses et travailleurs des Floralies Lasalle, un établissement de soins de longue durée situé à LaSalle.

LIEU : 8200 Rue George, à LaSalle

DATE : Vendredi 5 mai

HEURE : de 11h à 13h

Les travailleuses et travailleurs des Floralies Lasalle sont confrontés à une situation critique qui menace leur gagne-pain et la qualité de vie de leurs résidents. Suivant le déplacement obligatoire d'une majorité des résidents, une mise à pied massive est imminente, ce qui signifie que de nombreuses personnes seront laissées sans emploi.

Le SQEES-FTQ croit qu'il est important de sensibiliser l'opinion publique sur cette situation critique et d'appeler à l'action pour préserver l'avenir de ceux et celles qui travaillent aux Floralies Lasalle et, à moyen terme, un retour possible des résidents au sein de leur milieu de vie.

Nous vous invitons à venir rencontrer les travailleurs ainsi que leur syndicat, le SQEES-FTQ, lors de cet événement et à couvrir leurs témoignages sur cette situation urgente.

À propos du SQEES-FTQ :

Le SQEES-FTQ représente près de 25 000 travailleuses et travailleurs dans le secteur de la santé et des services sociaux public, privé et communautaire, du transport scolaire, des centres de la petite enfance et dans plusieurs autres secteurs de la production de biens et de services. Affilié à la FTQ, il est le plus grand syndicat dans le secteur des résidences privées pour personnes âgées au Québec.

