Disparitions de deux pompiers à Saint-Urbain - L'AGSICQ offre son soutien à la communauté éprouvée





MCMASTERVILLE, QC, le 3 mai 2023 /CNW/ - Les membres de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ) sont attristés d'apprendre que deux pompiers ont disparu en tentant de porter assistance à leur communauté, le 1er mai.

Ces pompiers volontaires ont été emportés par le courant de la rivière du Gouffre, alors qu'ils prêtaient assistance à des gens coincés dans leur demeure à Saint-Urbain dans Charlevoix. L'AGSICQ souhaite offrir ses pensées de réconfort aux familles, aux proches et aux collègues des disparus.

Nous savons que le métier de pompier comporte des risques. Ces évènements constituent un cruel rappel de ces risques.

Au Québec, près de 21 000 pompières et pompiers risquent leur vie chaque jour pour protéger des gens et des biens. Plus de 75 % des effectifs des 622 services de sécurité incendie de la province sont des temps partiels et des volontaires qui veillent à la protection de leur collectivité, en plus d'occuper un emploi à temps plein ailleurs. L'AGSICQ salue leur courage et leur dévouement. Nos pensées les accompagnent en ces moments difficiles.

Nous sommes en communication avec les services concernés pour assurer la coordination du prêt de ressources humaines et matérielles, selon leurs besoins, en raison de l'effondrement de routes.

Sachez que l'AGSICQ ne se prononce pas sur des interventions spécifiques effectuées dans des villes. Nous n'émettrons donc aucun commentaire en lien avec ces évènements.

À propos de l'AGSICQ Porte-étendard de l'excellence en matière de sécurité incendie, de secours de personnes et de sécurité civile, l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ) regroupe plus de 1000 membres répartis aux quatre coins de la province. Elle a pour mission de promouvoir et d'influencer la gestion des risques de toute nature dans ses différents champs de compétences. Par son expertise, elle participe au développement de règlements, de lois et de formations.

SOURCE Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec

3 mai 2023 à 10:51

Communiqué envoyé leet diffusé par :