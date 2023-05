Air Transat présente son offre hivernale 2023-2024 au départ des Maritimes





MONTRÉAL, le 3 mai 2023 /CNW/ - Air Transat est fière de dévoiler aujourd'hui aux voyageurs des Maritimes les détails de son programme de vols pour l'hiver 2023-2024. Elle poursuit ainsi le développement de ses opérations et offrira, au plus fort de la saison, plus d'une vingtaine de vols directs par semaine au départ d'Halifax et Moncton vers 10 destinations dans les Caraïbes, au Mexique et aux États-Unis.

« Nous sommes fiers de proposer un programme ambitieux, encore plus attrayant que prépandémie, souligne Michèle Barre, cheffe de la direction des revenus de Transat. L'augmentation de notre capacité globale pour l'hiver 2023-2024 vise aussi une hausse des fréquences vers les destinations Sud et nous permet de poursuivre la densification de notre réseau aérien pour offrir encore plus de possibilités de vols à notre clientèle des Maritimes ».

Au plus fort de la saison, le programme global d'Air Transat comprendra plus de 300 vols directs par semaine au départ de 8 villes canadiennes. En effet, en plus d'Halifax et Moncton, elle offrira également des vols depuis Montréal, Québec, Toronto, Ottawa, London et Hamilton.

Le soleil du Sud plus accessible que jamais

Pour la toute première fois, Air Transat prolonge considérablement ses opérations hivernales dans les Maritimes en devançant l'ouverture de certaines routes soleil afin de répondre à la demande grandissante, notamment durant les fêtes de fin d'année. Historiquement, ces dessertes n'étaient offertes qu'à partir du mois de février. Cette année, ce sera plutôt dès le 18 décembre que débuteront certains vols au départ d'Halifax (Cancun, Cayo Coco, Fort Lauderdale, Holguín, Orlando, Punta Cana et Varadero) et de Moncton (Cancun et Punta Cana).

Au total, ce sont plus d'une vingtaine de vols vers 10 destinations soleil qui seront exploités chaque semaine cet hiver, renforçant ainsi l'engagement de la compagnie à répondre aux besoins des voyageuses et voyageurs et à leur offrir davantage de flexibilité quant aux jours de voyage.

Destination Au départ

d'Halifax Au départ

de Moncton CANCÚN - Mexique 4 1 CAYO COCO - Cuba 1

HOLGUIN - Cuba 1

MONTEGO BAY - Jamaïque 1

PUERTO PLATA - République dominicaine 1

PUNTA CANA - République dominicaine 4 1 SANTA CLARA - Cuba 1

VARADERO - Cuba 1 1

Nombre de fréquences hebdomadaires au plus fort de la saison

La Floride toujours à l'honneur

Enfin, Air Transat augmente sa capacité sur la Floride, une destination fort populaire auprès des voyageurs des Maritimes. À destination d'Orlando, un vol direct supplémentaire par semaine sera offert depuis Halifax et deux vols directs par semaine seront à nouveau offerts depuis Moncton.

Destination Au départ

d'Halifax Au départ

de Moncton FORT LAUDERDALE 2

ORLANDO 3 2

Nombre de fréquences hebdomadaires au plus fort de la saison

À propos d'Air Transat

Née à Montréal il y a 35 ans, Air Transat est une marque phare du voyage loisirs.?Élue Meilleure compagnie aérienne loisirs en Amérique du Nord par les passagers aux World Airline Awards 2022 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales,?américaines?et canadiennes.?Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus?écoénergétiques?de leur catégorie,?elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les magnifiques destinations qu'elle dessert. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX?: TRZ).

SOURCE Transat A.T. Inc.

3 mai 2023 à 10:18

Communiqué envoyé leet diffusé par :