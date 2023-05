/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Bibeau fera le point sur les innovations en matière de sélection végétale/

La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, fera le point sur les innovations en matière de sélection végétale et la transparence des variétés de semences. Des représentants du gouvernement seront également...

Inforoute Santé du Canada (Inforoute) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec Jean Coutu et Brunet pour l'intégration et le déploiement de PrescripTIonMC, son service national d'ordonnances électroniques, à RxPro, leur système de...

La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, est fière d'annoncer aujourd'hui un soutien financier de 10,4 millions $ pour renforcer les services offerts par les popotes roulantes du Québec. Pour l'occasion, elle était accompagnée...