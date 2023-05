LA FONDATION POUR LA RECHERCHE EN SANTÉ ACCEPTE MAINTENANT LES CANDIDATURES POUR SA MÉDAILLE D'HONNEUR





IL EST POSSIBLE DE PROPOSER LA CANDIDATURE D'UNE PERSONNE REMARQUABLE, QUI CONTRIBUE À AMÉLIORER LE DOMAINE DES SCIENCES DE LA SANTÉ, JUSQU'AU 14 JUILLET

OTTAWA, ON, le 3 mai 2023 /CNW/ - La Fondation pour la recherche en santé (FRS) de Médicaments novateurs Canada (MNC) est heureuse d'annoncer qu'elle accepte désormais les candidatures pour la Médaille d'honneur de 2023. Cette distinction est remise à une personne remarquable dont les contributions aux politiques ou à la recherche en sciences de la santé ont amélioré la vie des Canadiens et fait progresser la recherche en santé au pays et à l'international.

« Le Canada est depuis longtemps un chef de file en sciences de la santé, et la Fondation pour la recherche en santé est fière d'honorer les personnes qui ont contribué à cet héritage », a déclaré Mel Cappe, président du conseil d'administration de la FRS. « Nous sommes impatients de remettre la Médaille d'honneur de 2023 à une personne exceptionnelle qui a contribué à améliorer la santé des Canadiens. »

La Médaille d'honneur de la FRS a été remise pour la première fois à Sir Alexander Fleming pour la découverte de la pénicilline, en 1945. Depuis, on compte parmi les récipiendaires le Dr Charles Best pour la codécouverte de l'insuline, le très honorable Brian Mulroney pour ses contributions au système de santé canadien et, plus récemment, la Dre Allison McGeer pour son travail dans la lutte du Canada contre la COVID-19 et d'autres maladies infectieuses.

« La Médaille d'honneur est un important symbole canadien de reconnaissance pour ceux qui ont consacré leur vie à l'amélioration de la santé et du bien-être des gens, au pays et à l'étranger », explique Pamela Fralick, présidente de MNC. « Nous sommes honorés de souligner leurs réalisations et contributions importantes à notre société. »

Pour soumettre la candidature d'une personne exceptionnelle, remplissez le formulaire de candidature se trouvant au hrf-frs.com/prix d'ici le 14 juillet 2023. Le récipiendaire recevra 20 000 $, qu'il pourra offrir à l'établissement universitaire de recherche canadien de son choix, en plus de se voir remettre la Médaille d'honneur lors de la remise de prix de la FRS à Montréal, au mois de novembre.

À propos de la Fondation pour la recherche en santé

La Fondation pour la recherche en santé (FRS) de Médicaments novateurs Canada est un organisme à but non lucratif qui investit dans les recherches en santé dans les centres universitaires canadiens et qui fait la promotion de l'importance de l'innovation en santé axée sur la recherche au pays. L'une des principales fondations pour la santé privées du pays, la FRS contribue à prévenir et à traiter les maladies, ainsi qu'à améliorer les systèmes de soins de santé canadiens. De plus, elle s'engage à résoudre des problèmes liés à la santé en faisant preuve d'excellence dans le domaine de la recherche, en formant des partenariats avec des parties prenantes et en contribuant à l'avancement des politiques publiques.

À propos de Médicaments novateurs Canada

Médicaments novateurs Canada (MNC) est l'association nationale qui représente la voix de l'industrie pharmaceutique innovatrice canadienne. L'association défend des politiques qui favorisent la découverte, le développement et l'offre de médicaments et de vaccins novateurs afin d'améliorer la vie de l'ensemble de la population. De plus, elle soutient l'engagement de ses membres d'être des partenaires précieux du système de santé canadien. L'association représente 49 entreprises, qui investissent près de 1,4 milliard de dollars par an en recherche et développement. De cette façon, elle alimente l'économie fondée sur la connaissance du pays tout en contribuant à hauteur de 8 milliards de dollars à l'économie nationale. Tous ses membres suivent le Code d'éthique de MNC, ils travaillent donc de manière hautement éthique avec les gouvernements, les payeurs privés, les professionnels de la santé et les parties prenantes.

