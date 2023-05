Rapport 2022 sur les facteurs ESG de Lactalis Canada





TORONTO, 03 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lactalis Canada, le chef de file canadien du secteur laitier derrière des marques emblématiques comme Cracker Barrel, Black Diamond, Balderson, Astro et Lactantia, et une filiale du Groupe Lactalis établi en France, a publié aujourd'hui le rapport 2022 sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de Lactalis Canada, qui met en lumière la volonté de l'entreprise d'intégrer des changements réels et significatifs à l'échelle de l'organisation et de contribuer au bien-être des gens, de la planète et des collectivités qu'elle dessert.



« Le rapport 2022 sur les facteurs ESG de Lactalis Canada est une feuille de route pour transformer notre entreprise alors que nous prenons de l'expansion, que nous innovons et que nous nous adaptons au contexte mondial en évolution et est conçu pour favoriser une croissance responsable et rentable et pour offrir de la valeur à toutes les parties prenantes de Lactalis Canada ? nos employé(e)s, nos consommateurs, nos clients, nos fournisseurs, les producteurs laitiers et nos partenaires gouvernementaux, de l'industrie et communautaires, a déclaré Mark Taylor, président et chef de la direction de Lactalis Canada. Le rapport souligne également nos efforts pour faire progresser trois priorités visant à répondre aux attentes changeantes de nos clients et des consommateurs canadiens, soit l'économie circulaire et l'emballage, l'action climatique et le bien-être animal. »

Le rapport de Lactalis Canada est directement aligné sur le cadre mondial des facteurs ESG de l'entreprise établi par le Groupe Lactalis, en mettant l'accent sur trois piliers fondamentaux d'impact : les hommes et les collectivités, les produits et les terroirs ainsi que la Terre et ses ressources. En 2022, Lactalis Canada a continué d'intégrer des pratiques commerciales durables dans la gestion quotidienne de l'entreprise, améliorant ainsi son rendement à l'égard de ces piliers :

Hommes et collectivités

Développement d'une culture diversifiée et inclusive, création d'un Conseil sur la diversité, l'équité et l'inclusion (DÉ&I) dirigé par les employé(e)s et soutenu par la direction et lancement d'une initiative de formation axée sur la DÉ&I.

Engagement accru des employé(e)s et investissements dans les programmes de mieux-être, y compris le contrôle biométrique et la formation en santé mentale. En 2022, pour la deuxième année consécutive, l'entreprise s'est mérité une place au classement de Forbes qui recense les meilleurs employeurs au Canada.

Création du nouveau conseil exécutif sur la sécurité et amélioration de 20 % du taux d'incidents en matière de sécurité par rapport à l'année précédente.

Investissement de plus de 2,6 millions de dollars dans plus de 50 organismes de bienfaisance au pays, y compris une contribution de près d'un million de litres/kg de lait et de produits laitiers nutritifs de grande qualité; don de l'équivalent de 3,4 millions de repas à des banques alimentaires et à des programmes d'alimentation partout au pays.

Lancement du Fonds d'enrichissement communautaire de Lactalis Canada pour permettre à chacun des sites d'exploitation de Lactalis Canada d'avoir une incidence significative à l'échelle locale en appuyant et en participant à des programmes communautaires.



Produits et terroirs

Appui du lancement de l'initiative mondiale Agir pour la qualité du Groupe Lactalis, qui vise à établir des points de repère de l'industrie pour la salubrité des aliments et la qualité des produits au Canada.

Progression de la mise en oeuvre de pratiques et de programmes ambitieux en matière de bien-être des animaux en contribuant à la politique sur le bien-être des animaux du Groupe Lactalis et à la modernisation du Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers au Canada.

Réalisation de progrès mesurables dans la réduction de la quantité de sucre et de sel dans l'ensemble du portefeuille de produits et poursuite de la promotion des initiatives d'« étiquetage propre » pour simplifier la déclaration des ingrédients sur les produits, y compris l'élimination des colorants et des arômes artificiels dans une variété de produits.

Poursuite de l'expansion des programmes d'approvisionnement locaux et canadiens en adoptant plusieurs sceaux d'assurance reconnus, comme le logo de la vache bleue et les certifications Made in Ontario et Aliments du Québec.

Terre et ressources

Réduction de l'intensité de nos émissions de gaz à effet de serre (GES) de portée 1 et de portée 2 de 10 % sur trois ans, et réduction de la consommation de gaz naturel grâce à la mise à niveau de l'équipement, à des projets de remplacement et à de meilleures pratiques de gestion.

Réduction de notre empreinte carbone et de notre consommation de combustibles fossiles, atteignant une réduction de 75 % des émissions de carbone (éq. CO 2 ) dans les activités de transport le long du corridor d'est en ouest.

) dans les activités de transport le long du corridor d'est en ouest. Diminution de la quantité de carton ondulé que nous avons utilisé de plus de 41 000 kg et de la quantité de plastique de plus de 20 000 kg grâce à une meilleure écoconception.

Conversion de 4 407 tonnes de déchets solides organiques en 2 200 mètres cubes de biogaz, qui peuvent être utilisés pour la valorisation énergétique, ce qui évite leur déversement à un site d'enfouissement.

« Nous savons que notre réussite ne se mesure pas par nos paroles, mais par nos actions. De nombreuses occasions et de nombreux défis attendent notre entreprise et notre industrie, a ajouté M. Taylor. C'est avec fierté que nous constatons nos progrès, mais nous reconnaissons qu'il y a des aspects que nous devons améliorer pour atteindre nos objectifs. Nous continuerons à faire évoluer Notre plan en étant guidé(e)s par nos valeurs fondamentales, nos principales parties prenantes, et les perspectives mondiales et les pratiques exemplaires du Groupe Lactalis. »

Pour lire le rapport 2022 sur les facteurs ESG de Lactalis Canada, cliquez ici.

À propos de Lactalis Canada Inc.

Forte d'une histoire s'étalant sur 140 ans, Lactalis Canada s'engage à enrichir et à soutenir la vie des Canadiens en produisant des produits laitiers nutritifs et goûteux. Classée par Forbes parmi les meilleurs employeurs au Canada, Lactalis Canada emploie directement plus de 4 000 personnes, soutient des centaines de familles agricoles et contribue au gagne-pain de milliers de Canadiens qui fournissent des services essentiels à plus de 30 sites d'exploitation de Lactalis Canada, dont 19 établissements de fabrication. Les marques emblématiques de l'entreprise comprennent notamment Cracker Barrel, Black Diamond, P'tit Québec, Balderson, Ficello, aMOOza!, Astro, Khaas, siggi's, IÖGO, IÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, Galbani et Président. Lactalis Canada fait partie du Groupe Lactalis, la plus importante entreprise laitière au monde, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lactalis.ca/fr.

