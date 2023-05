Laffite Automobili : La révolution est en marche





Annoncé il y a un mois, le nouveau constructeur d'Hypercars électriques Laffite Automobili créera la révolution ce mercredi 3 mai 2023 en dévoilant, au Grand Prix de Miami, ses premiers modèles dans un événement historique et retentissant. Au coeur même du village F1, Laffite Automobili présentera ses trois premiers modèles, la LM1, l'Atrax et la Barchetta ainsi que leurs deux premières déclinaisons, l'Atrax Stradale et la Barchetta Coupe.

Ces premiers véhicules incarnent la philosophie et l'âme qu'ont insufflés Pascal Cohen et Bruno Laffite, les deux fondateurs, à cette marque incroyable : des voitures de course homologuées pour la route. Laffite Automobili, qui puise son ADN dans la compétition, le luxe, le lifestyle et les valeurs humaines. et ses deux fondateurs surnommés les "Gemelli" (jumeaux en italien), ont oeuvré pour réunir autour d'eux une prestigieuse équipe capable de donner corps à leur vision. Au terme de cinq années d'investissements massifs, de recherche et de développement, les deux complices et leurs partenaires sont parvenus à satisfaire les exigences les plus extrêmes en matière de design, d'ingénierie et de performance, et ainsi redistribuer fondamentalement les cartes du monde de l'Hypercar.

"Pour Bruno comme pour moi" déclare Pascal Cohen, cofondateur et CEO de Laffite Automobili;, "notre volonté première a été de créer une marque qui réunisse la grande famille du sport automobile. C'est quelque chose d'unique, d'historique. C'est pourquoi j'ai eu tout de suite à coeur de ne pas produire une, mais trois voitures et de constituer immédiatement cette gamme transversale de produits aussi exceptionnels. Nous sommes les seuls à ce jour à offrir ces trois types de voitures dont deux sont positionnées dans deux segments totalement novateurs, la LM1 et l'Atrax. Nous voulions répondre aux attentes très différentes de nos collectionneurs. And the best is yet to come."

En s'appuyant sur le talent et l'experience de leurs partenaires GFG Style, pour la partie design, et LM Gianetti, pour la partie recherche, développement et production, Laffite Automobili a donc créé une gamme de voitures époustouflantes, inspirées par la compétition automobile, mais destinées uniquement à la route.

Alliant esthétique, élégance et performance, tout en faisant rimer luxe, confort et technologie, les Hypercars Laffite Automobili s'inscrivent dans leur temps, 100% électriques, mais également 100% sonores. Un système révolutionnaire de son, couplé au moteur, génère la mélodie des plus beaux moteurs de course, pour restituer l'émotion qui accompagne la passion de l'automobile. Elles sont également toutes équipées de pneus Pirelli, le fournisseur officiel italien de la marque.

Véritable oeuvre d'art, délivré en édition très limitée (entre 24 et 26 exemplaires), chaque modèle de Laffite Automobili est conçu comme une voiture unique. Chaque pièce qui constitue les véhicules de la firme italienne a été pensée, conçue et homologuée avec une sélectivité sans pareil. Le constructeur d'Hypercars veut d'ailleurs ouvrir cette invitation à l'excellence au-delà du seul monde de l'automobile. Laffite Automobili souhaite décliner sa vision du luxe et du lifestyle dans différents univers où il pourra célébrer et faire rayonner l'identité de la marque en matière de raffinement et d'exclusivité.

A propos de Laffite Automobili

Laffite Automobili est une marque d'Hypercars basée à Turin et fondée par Pascal Cohen et Bruno Laffite. Cette société qui puise son ADN dans la compétition, le luxe et le lifestyle offre une gamme de trois véhicules (accompagnés de deux déclinaisons) produits en quantité très limitée (entre 24 et 26 unités selon le modèle), la LM1, l'Atrax et la Barchetta. Deux de ces Hypercars sont totalement inédites et se positionnent dans deux segments novateurs dans l'industrie automobile. La chaîne de production mise en place avec LM Gianetti délivrera les premiers modèles, déjà commandés, à leurs heureux propriétaires au cours de l'hiver 2024.

3 mai 2023 à 09:45

