Precisely annonce une nouvelle fonctionnalité de qualité des données dans sa plateforme Data Integrity Suite

Precisely, le leader mondial de l'intégrité des données, annonce les dernières innovations apportées à sa Precisely Data Integrity Suite. Ses clients peuvent désormais créer rapidement des pipelines de données et intégrer ces données dans de nouvelles plateformes cloud à l'aide de centaines de connecteurs différents, mais aussi accéder facilement à des fonctionnalités optimisées d'observabilité, de géo-adressage et d'enrichissement des données. Grâce à son catalogue de données centralisé, les services de cette suite fonctionnent ensemble en toute harmonie et les utilisateurs ont accès à un inventaire complet de métadonnées métiers et techniques via une toute nouvelle interface.

« Les entreprises modernes luttent pour fournir des données fiables à partir d'environnements hétérogènes vers des systèmes analytiques en utilisant un mélange de solutions isolées. Elles perdent le contrôle de leurs données lorsqu'elles sont transférées du producteur au consommateur et, par conséquent, les problèmes liés aux données ne sont pas identifiés avant qu'ils n'atteignent les systèmes en aval, explique Sanjeev Mohan, Principal and Founder chez SanjMo et ancien VP Research chez Gartner. La Data Integrity Suite réunit désormais le leadership de longue date de Precisely en matière de qualité, d'observabilité et de gouvernance des données, afin que les équipes puissent non seulement observer, détecter et anticiper les problèmes, mais aussi les résoudre - dans les environnements où vivent les données. »

Les entreprises sont sous pression constante pour être à la fois rapides et économes, tout en restant capables d'exploiter des données fiables pour prendre les meilleures décisions. De fait, une nouvelle étude1 menée par le Center for Business Analytics du LeBow College of Business de l'université de Drexel montre que la prise de décision fondée sur les données est un objectif majeur pour les entreprises du monde entier. En effet, 77 % des chefs d'entreprise la citent comme leur principale priorité pour 2023. Ce chiffre est suivi de près par les effets positifs associés à une prise de décision solidement étayée, notamment l'efficacité opérationnelle (73 %), la réduction des coûts (62 %), la génération de revenus (59 %) et la conformité aux réglementations (57 %).

Les services interopérables de la Data Integrity Suite aident les clients à prendre des décisions basées sur des données fiables, en leur permettant de détecter les problèmes de manière proactive, d'obtenir une compréhension claire de l'utilisation et du linéage des données, d'enrichir celles-ci à l'aide de jeux de données complémentaires et de les rendre disponibles là où elles sont le plus nécessaires, que ce soit localement, dans le cloud ou dans un environnement hybride.

Voici quelques-unes des dernières améliorations apportées à la Data Integrity Suite :

Nouveau service Data Quality. Les fonctionnalités de qualité des données inégalées de Precisely, déjà largement appréciées par ses clients, sont désormais disponibles directement dans cette suite. Les utilisateurs peuvent ainsi concevoir des pipelines de qualité de données à partir d'une interface conviviale et intuitive et exécuter des processus de qualité nativement dans le cloud (ou dans tout autre environnement hébergeant les données concernées). Les données essentielles peuvent être facilement validées, géocodées et enrichies pour garantir la précision, la cohérence et le contexte des opérations et des analyses en aval.

Catalogue de données intégré. Celui-ci capture automatiquement les métadonnées via chaque connexion à la Data Integrity Suite, ce qui offre une nouvelle expérience utilisateur, avec un inventaire complet de métadonnées métiers et techniques accessible pour faciliter la collaboration et simplifier la recherche, l'exploration et l'interprétation de ces données stratégiques.

Prise en charge de centaines de nouveaux connecteurs. Analysez un nombre encore plus important d'environnements de données pour les intégrer dans de nouvelles plateformes à l'aide de centaines de nouveaux connecteurs. Le service Data Integration de la suite peut désormais fournir une réplication de données en temps réel à partir de diverses sources, depuis les sources IMS et VSAM complexes des mainframes jusqu'aux plateformes cloud leaders du marché telles que Snowflake, Google BigQuery et Amazon Web Services (AWS) Redshift, afin de rendre les données disponibles là où vous en avez besoin.

Accès simplifié au géo-adressage et à l'enrichissement des données. Validez, géocodez et préparez les données d'adresse pour faciliter leur enrichissement en y attachant un identifiant unique et persistant « PreciselyID » disponible via la nouvelle API Geocode cloud-native ou le service Data Quality de la suite.

Nouvelles fonctionnalités d'observation des données. Vous pouvez désormais analyser un plus grand nombre d'attributs de données afin de détecter les problèmes avant tout impact sur les systèmes en aval. Le service Data Observability de la suite fournit désormais des alertes en cas de modification de la structure des métadonnées, avec des seuils de pertinence ajustables et une prise en charge de tous les principaux services cloud d'hébergement de données. Ceci donne aux entreprises une visibilité et un contrôle d'un niveau jamais atteint auparavant pour l'observation de données.

« Avec ces dernières avancées, la Data Integrity Suite offre une expérience utilisateur incomparable et donne aux entreprises les moyens d'exploiter des données fiables pour prendre leurs décisions les plus importantes, déclare Anjan Kundavaram, Chief Product Officer chez Precisely. Nos clients peuvent désormais accéder facilement à des données de haute qualité, les observer de manière proactive pour intervenir avant tout problème en aval, mais aussi accéder à des éléments de contexte essentiels et les rendre disponibles dans l'environnement de leur choix. Le catalogue de données centralisé permet de combiner très facilement différents services et de bénéficier ainsi d'une valeur ajoutée inégalée. »

Rapport « Data Integrity Trends & Insights », Center for Business Analytics du LeBow College of Business de l'Université Drexel, en partenariat avec Precisely (rapport complet à paraître en juin 2023).

