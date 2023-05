Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse





OTTAWA, ON, le 3 mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse :

« Les journalistes travaillent sans relâche pour rapporter les faits, aider à exiger des comptes des gouvernements et fournir aux Canadiens des renseignements exacts, fiables et dignes de confiance. Aujourd'hui, à l'occasion du 30e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de la presse, nous nous rappelons le rôle fondamental que joue une presse libre et indépendante dans notre démocratie.

« Aujourd'hui, nous remercions les journalistes qui continuent de rapporter les faits et de donner une voix à ceux qui n'en ont pas et qui, souvent, s'exposent à des risques pour fournir au monde des renseignements exacts et en temps opportun, y compris ceux qui couvrent l'invasion brutale et persistante de l'Ukraine par la Russie. Nous sommes solidaires des journalistes iraniens qui font l'objet d'une répression brutale et de sévères restrictions pour avoir couvert la répression des manifestations par le régime iranien. Nous saluons également le travail courageux des journalistes au Soudan et dans d'autres zones de conflit dans le monde, qui tiennent les gens au courant des conflits et de leurs terribles conséquences sur les populations.

« Au cours des dernières décennies, nous avons fait progresser de façon importante la liberté de la presse dans le monde entier. Mais nous savons qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, car les journalistes sont toujours confrontés au harcèlement, à la censure, à des lois restrictives et à la violence, simplement parce qu'ils font leur travail. Le gouvernement du Canada veillera toujours à assurer la sécurité des médias, à protéger l'accès à l'information et à promouvoir la liberté de la presse, tant au pays qu'à l'étranger.

« À l'heure actuelle, le secteur du journalisme est confronté à une évolution rapide du contexte mondial, à une hausse de la désinformation et de la mésinformation ainsi qu'à des tentatives visant à saper la liberté des médias dans le monde entier. En tant que coprésident de la Coalition pour la liberté des médias, le Canada travaille avec des partenaires internationaux pour promouvoir et protéger la liberté des médias. Le gouvernement du Canada poursuit également sa collaboration avec des partenaires industriels, communautaires et gouvernementaux en soutenant des projets qui contribuent à résoudre le problème croissant de la désinformation en ligne, comme le projet Shooting the Messenger de l'Université de la Colombie-Britannique. Ce projet vise à enquêter sur les campagnes en ligne ayant pour but de discréditer et de harceler les journalistes, et à aider à les contrecarrer.

« En cette Journée mondiale de la liberté de la presse, nous reconnaissons les progrès accomplis en faveur d'une presse libre et indépendante dans le monde entier et nous nous engageons de nouveau à accomplir le travail qu'il reste à faire en cette période cruciale. Nous savons que le Canada n'est pas à l'abri des défis auxquels est confrontée la presse libre. Aujourd'hui, j'invite tous les Canadiens à réfléchir à l'importance d'une presse indépendante et à s'engager à défendre ce pilier fondamental de la démocratie, qui fait partie intégrante de notre identité. De plus, saluons les efforts inlassables des journalistes qui disent la vérité aux détenteurs de l'autorité et rendons hommage à ceux qui sont emprisonnés ou en danger et à ceux qui ont été blessés ou qui ont perdu la vie en défendant la liberté de la presse. »

