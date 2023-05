Soutien à domicile - La ministre Sonia Bélanger annonce un soutien financier de plus de 10 millions $ pour les popotes roulantes du Québec





QUÉBEC, le 3 mai 2023 /CNW/ - La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, est fière d'annoncer aujourd'hui un soutien financier de 10,4 millions $ pour renforcer les services offerts par les popotes roulantes du Québec. Pour l'occasion, elle était accompagnée d'Isabelle Lachance et de Karine Robinette, respectivement présidente et directrice générale du Regroupement des popotes roulantes. Cela s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'accroître l'offre de soutien à domicile et de permettre le maintien des aînés dans leur domicile le plus longtemps possible.

Cette subvention importante permettra à quelque 300 popotes roulantes du Québec d'assurer aux personnes aînées ou en perte d'autonomie l'accès à des repas abordables et nutritifs, livrés à domicile. Ces services font partie intégrante de la gamme de soins et de services de soutien à domicile et, plus particulièrement, des services d'aide à domicile complémentaires. Cette aide permettra également aux organismes communautaires de poursuivre leur mission auprès des aînés, une aide importante et nécessaire.

Les popotes roulantes permettent également d'offrir un répit aux personnes proches aidantes en les libérant de la tâche de la préparation des repas.

« Nous avons pris l'engagement de poursuivre notre virage vers le soutien à domicile, en permettant à plus d'aînés de recevoir de l'aide. Ce soutien financier aux popotes roulantes permettra aux organismes communautaires de poursuivre leur mission. Leur collaboration fait une grande différence et elle permet à de nombreux aînés, de toutes les régions du Québec, de rester dans leur domicile le plus longtemps possible. Je tiens à souligner le travail de tous les bénévoles mobilisés par la préparation et la distribution des repas! »

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

« Le regroupement des popotes roulantes du Québec est fier de joindre sa voix à celles des milliers d'aînés et de proches aidants pour souligner cette importante contribution financière. Cette hausse significative tant attendue du financement accordé aux popotes roulantes permettra de renforcer notre présence en tant que maillon vital en soutien à domicile. Cela vient enfin confirmer la place essentielle qu'occupent les popotes roulantes dans le quotidien des personnes aînées, et ce, depuis plus de 50 ans. »

Karine Robinette, directrice générale du Regroupement des popotes roulantes du Québec

3 mai 2023 à 09:00

