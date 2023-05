Bell et Air Canada unissent leurs forces et lancent d'importants privilèges pour les clients, pendant et après leur vol





MONTRÉAL, le 3 mai 2023 /CNW/ - Air Canada et Bell ont annoncé aujourd'hui un partenariat pluriannuel grâce auquel rester en contact n'aura jamais été aussi facile, tant au sol que dans les airs. Ce partenariat s'inscrit dans l'engagement de longue date d'Air Canada et de Bell de rehausser l'expérience client, tout en mettant l'accent sur l'ajout d'avantages pour les nouveaux arrivants et les visiteurs au Canada, afin qu'ils puissent être prêts à se brancher au meilleur réseau au pays dès leur arrivée en sol canadien.

À compter du 15 mai, Air Canada et Bell offriront gratuitement des services de messagerie électronique à tous les membres Aéroplan du monde entier qui prennent place à bord de tous les appareils dotés de la technologie Wi-Fi du parc aérien de la Société, y compris les vols d'Air Canada Rouge et d'Air Canada Express. Les clients pourront ainsi envoyer et recevoir des messages texte par Wi-Fi à l'aide d'applications de messagerie populaires comme iMessage d'Apple, WhatsApp et Messenger de Meta, Viber de Rakuten et Messages par Google. Ce privilège s'étendra également aux membres de programmes de fidélité de transporteurs partenaires stratégiques, dont ceux de MileagePlus de United Airlines, de Miles & More de Lufthansa Group et de Skywards d'Emirates, si leur numéro de compte est associé à une réservation avec Air Canada.

De plus, ce partenariat permettra aux nouveaux arrivants et aux visiteurs au Canada d'accéder à des moyens faciles et rapides de garder le contact dès leur arrivée au pays, puisqu'une carte SIM mobile sera offerte gratuitement à bord de certains vols internationaux entrants. Les nouveaux détenteurs pourront l'activer en vol et être ainsi connectés dès leur arrivée.

Pour soutenir l'engagement d'Air Canada et de Bell envers leurs clients, d'autres occasions de collaboration et avantages pour les clients seront élaborées, incluant des offres de récompenses promotionnelles Aéroplan. De plus, l'offre de divertissements en vol primé d'Air Canada sera bonifié grâce à l'élargissement du service de télévision en direct aux vols transfrontaliers, prévu plus tard cet été.

« Les Canadiens sont au centre de ce nouveau partenariat prometteur, a déclaré Mark Nasr, vice-président général - Marketing et Solutions numériques, et président d'Aéroplan à Air Canada. Nous sommes vraiment fiers de nous joindre à une marque emblématique pour offrir de véritables avantages aux clients de partout au pays. Ce partenariat à volets multiples avec Bell permettra aux clients d'Air Canada de garder le contact avec leurs amis, les membres de leur famille ou leurs collègues, peu importe où ils voyagent. De plus, nous sommes ravis que Bell devienne le plus récent partenaire Aéroplan et donne aux membres de nouveaux moyens de voyager plus et voyager mieux. »

« Nous sommes heureux de nous associer à Air Canada et d'innover en offrant à nos clients des expériences bonifiées, a ajouté Claire Gillies, vice-présidente exécutive, marketing et présidente, marché consommateur, à Bell. Pour les nouveaux arrivants et les visiteurs au Canada, nous reconnaissons l'importance de garder le contact avec les membres de leur famille et leurs amis. Nous reconnaissons aussi que de rester connecter permet de saisir rapidement les nouvelles possibilités qui s'offrent à eux. Bon nombre d'entre eux connaissent déjà Bell et savent que nous offrons le meilleur réseau, et nous sommes ravis de faciliter leurs communications à leur arrivée au Canada. »

Aéroplan offre la possibilité d'accumuler et d'échanger des points dans le plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui réunit au-delà de 45 sociétés aériennes desservant environ 1 400 destinations dans le monde. Les membres Aéroplan peuvent échanger des points contre des primes aériennes pour tous les vols disponibles d'Air Canada. Aucune période d'interdiction ni restriction ne s'appliquent, et ils n'ont pas à payer de supplément en argent pour les échanges. Pour en savoir plus sur Aéroplan, rendez-vous sur le site aircanada.com/aeroplan.

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes - marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OCTQX aux États-Unis.

Bell est la plus grande entreprise de communications au Canada1. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, de médias Internet et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

