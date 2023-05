Les travailleurs de l'ARC sont en grève depuis deux semaines : le moment est venu d'adopter une loi spéciale de retour au travail





OTTAWA, ON, le 3 mai 2023 /CNW/ - Selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), les propriétaires de PME s'inquiètent toujours des répercussions de la grève des travailleurs de l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Malgré une entente de principe conclue entre l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et le gouvernement fédéral concernant plus de 120 000 fonctionnaires, les 35 000 travailleurs de l'ARC sont toujours en grève. Pour cette raison, la FCEI demande au gouvernement d'adopter une loi spéciale de retour au travail.

« La date limite de production des déclarations d'impôts des particuliers est déjà passée. Certaines entreprises doivent produire leurs déclarations d'ici le 15 juin. Malgré cela, les travailleurs de l'ARC ne sont toujours pas retournés au travail. Les PME doivent également continuer à verser régulièrement la TPS/TVH au gouvernement ainsi que les taxes sur la masse salariale (cotisations à l'assurance-emploi, au Régime de pension du Canada, etc.). Chaque jour de grève complique davantage la situation des PME. On ne peut plus attendre. Le moment est venu pour le gouvernement d'adopter une loi de retour au travail pour les travailleurs de l'ARC », affirme Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

Les propriétaires de PME s'inquiètent non seulement de la difficulté d'accès aux services et des dates limites à respecter, mais aussi du coût des ententes salariales de la fonction publique. À l'heure actuelle, les dépenses salariales des fonctionnaires dépassent la barre des 60 milliards de dollars. Sans compter que les effectifs de la fonction publique ont augmenté de 30 % depuis 2015.

« Ce n'est pas le moment d'accorder aux syndicats des augmentations salariales considérables. Le gouvernement ne doit pas laisser traîner la situation actuelle et créer un précédent pour les 20 autres unités de négociation de la fonction publique présentement en négociation qui pourraient elles aussi déclencher une grève. Nous espérons que les syndicats de la fonction publique feront preuve de bonne foi pendant les négociations et que les parties concluront rapidement des ententes qui respecteront la capacité de payer des contribuables », conclut M. Guénette.

