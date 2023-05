/R E P R I S E -- INVITATION AUX JOURNALISTES - S'outiller. Prévenir. - La CNESST convie les médias à son Grand Rendez-vous de Québec/





QUÉBEC, le 2 mai 2023 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) invite les représentants des médias à son Grand Rendez-vous de Québec. Cet important événement fera un retour officiel en présentiel dans la Capitale-Nationale, avec une journée complète de conférences et d'activités portant sur des sujets d'actualité en matière de travail.

Lieu : Centre des congrès de Québec 1000, boulevard René-Lévesque Est - Niveau 400



Date : Mercredi 3 mai 2023



Heures d'ouverture : Salon d'exposition : de 8 h à 16 h 30

Conférences : de 8 h 10 à 16 h 15

Au programme

Ouverture officielle de l'événement en présence de M. Jean Boulet , ministre du Travail et ministre responsable des régions de la Mauricie et du Nord-du-Québec, de M me Manuelle Oudar , présidente-directrice générale de la CNESST, et de M me Louise Otis , présidente du conseil d'administration de la CNESST.

, ministre du Travail et ministre responsable des régions de la Mauricie et du Nord-du-Québec, de M , présidente-directrice générale de la CNESST, et de M , présidente du conseil d'administration de la CNESST. Conférence d'ouverture accessible gratuitement , présentée par Benoît Huot, l'un des athlètes paralympiques canadiens les plus décorés de tous les temps.

accessible , présentée par Benoît Huot, l'un des athlètes paralympiques canadiens les plus décorés de tous les temps. Salon d'exposition ouvert gratuitement au grand public, réunissant :

ouvert au grand public, réunissant : quelque 100 fournisseurs de produits et services liés au travail;

de produits et services liés au travail;

des spécialistes de la CNESST pour répondre aux questions des visiteurs dans l'Aire CNESST.

Colloque présentant 12 conférences au choix sur des thématiques variées liées à des enjeux d'actualité et animées par des experts (activités payantes).

Mme Manuelle Oudar sera présente pour accorder des entrevues aux représentants des médias. Les journalistes intéressés sont priés de confirmer leur présence en communiquant au numéro ci-dessous.

La programmation du Grand Rendez-vous de Québec couvre désormais les trois secteurs d'activité de la CNESST, soit les normes du travail, l'équité salariale et la santé et la sécurité du travail. Il s'agit d'un événement incontournable pour les employeurs et les travailleurs et travailleuses avides de découvrir des solutions et de meilleures pratiques en matière de prévention.

Programmation complète et inscription : http://grandrendez-vous.com/

Source : CNESST,

Direction générale des communications,

Téléphone : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

3 mai 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :