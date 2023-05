100 chauffeurs d'autobus scolaires forcés à leur tour de déclencher une grève en Outaouais





Les chauffeurs sont forcés de déclencher une en grève à la suite du refus de leur employeur d'en arriver à une entente négociée

LAVAL, QC, le 3 mai 2023 /CNW/ - 100 chauffeurs d'autobus scolaires affiliés à la Section locale 106 du Syndicat des Teamsters se voient contraints d'entamer une grève aujourd'hui, à la suite d'un refus de négocier un nouveau contrat de travail de la part de leur employeur, Autobus Campeau.

Les chauffeurs réclament des salaires équitables, à la hauteur de leurs responsabilités et du rôle qu'ils jouent dans leur communauté, ainsi que de meilleures conditions de travail.

Ils assurent une partie du transport scolaire pour le Centre de services scolaires des Draveurs, le Centre de services scolaires du Portage, ainsi que les écoles privées Collège St-Joseph (Hull) et Collège St-Alexandre (Gatineau), en Outaouais.

Pour François Laporte, président de Teamsters Canada, cette situation est déplorable : « On assiste, encore une fois, à des travailleurs qui n'ont d'autre choix que de déclencher une grève pour faire valoir leurs droits, alors que leurs employeurs refusent d'entendre leurs préoccupations légitimes. Ces chauffeurs préféreraient être au volant de leur autobus et faire leur travail, mais Autobus Campeau en a décidé autrement. »

Ces chauffeurs rejoignent 197 chauffeurs d'Autobus scolaire membres du Syndicat des Teamsters en grève depuis le lundi 1er mai dans la région, employés par Autobus Lasalle et Bigras Transport.

Denis Ouellette, l'agent syndical de la Section locale 106 impliqué dans les négociations en Outaouais, demande aux transporteurs de venir s'asseoir et négocier : « On a entendu dans les médias que certains transporteurs disent qu'ils n'ont pas d'argent pour augmenter les salaires des chauffeurs. Nous, on leur dit qu'on est arrivé à s'entendre avec d'autres transporteurs ailleurs au Québec, qu'ils viennent s'asseoir avec nous. »

Le Syndicat des Teamsters invite les citoyens touchés par ces grèves à faire part de leur soutien aux chauffeurs en demandant aux établissements scolaires de la région de faire pression auprès des transporteurs pour qu'ils retournent à la table de négociation.

Avec plus de 125 000 membres, Teamsters Canada est le plus important syndicat du secteur des transports et de la chaîne d'approvisionnement au pays. C'est également le plus important syndicat du secteur privé fédéral. L'organisation représente les travailleurs du CP, du CN, d'UPS, de Purolator et d'innombrables entreprises de camionnage, entre autres. Elle est affiliée à la Fraternité internationale des Teamsters, qui représente plus de 1,2 million de travailleurs en Amérique du Nord.

SOURCE Teamsters Canada

3 mai 2023 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :