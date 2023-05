Imperial Tobacco Canada nomme Frank Silva comme nouveau président et chef de la direction





MONTRÉAL, le 3 mai 2023 /CNW/ - Imperial Tobacco Canada (ITCAN), chef de file dans la vente de produits de tabac et de vapotage au Canada, distribuant des produits de nicotine de haute qualité dans plus de 29 000 détaillants au pays, est heureuse d'annoncer la nomination de Frank Silva à titre de président et chef de la direction. Cette nomination est effective en date du 1er avril 2023.

M. Silva jouit d'une vaste expérience chez ITCAN et sa compagnie mère BAT, autant dans des rôles au niveau local, régional que mondial. M. Silva a agi à titre de directeur régional de la commercialisation pour BAT dans la région Asie-Pacifique et Moyen-Orient, de vice-président de la commercialisation et des ventes à ITCAN, ainsi que de directeur de la commercialisation pour BAT Royaume-Uni et Irlande. À l'échelle mondiale, il a joué un rôle crucial dans le développement de la stratégie de réduction des méfaits de BAT, une initiative d'extrême importance pour l'expansion de l'organisation dans de nouvelles catégories, notamment celles visant des solutions de rechange moins nocives aux produits de tabac.

Plus récemment, M. Silva a travaillé pour Reynolds American, la division de BAT aux États-Unis. Au cours de cette période, M. Silva a été vice-président principal du marketing numérique et du marketing expérientiel des consommateurs, président des services de marketing commercial de Reynolds ainsi que vice-président principal du portefeuille de marques premium de Reynolds, soient Newport, Camel et Natural American Spirit. Sa vaste expérience et son parcours émérite constituent des atouts précieux pour mener à bien la mission d'ITCAN vers Un Avenir MeilleurMC.

« Je suis très enthousiaste à l'idée de revenir à la maison chez ITCAN, comme président et chef de la direction, se réjouit M. Silva. J'aimerais remercier chaleureusement mon prédécesseur, Ralf Wittenberg pour son travail acharné et son leadership au cours des trois dernières années. Il me laisse entre les mains une organisation en santé pouvant compter sur des gens extraordinaires. Je crois que nous sommes en excellente posture pour continuer à faire preuve de leadership dans le domaine de la réduction des méfaits liés au tabac. »

Ralf Wittenberg retournera quant à lui au siège social mondial de BAT à Londres en tant que directeur, produits de nicotine à risque réduit.

Grâce à son expérience en réduction des méfaits liés au tabac, M. Silva jouera un rôle prépondérant pour poursuivre la mission d'ITCAN visant à offrir aux fumeurs adultes une gamme de produits moins nocifs. Il croit que c'est en se dotant d'une réglementation adéquate, en continuant de stimuler l'acceptation de la réduction des risques liés au tabac et en s'assurant d'appliquer les règles appropriées pour que les produits de nicotine ne soient pas vendus aux mineurs que le Canada parviendra à réduire son taux de tabagisme de 5 % avant la cible de 2035 établie par Santé Canada.

« Je suis impatient de voir ce que l'avenir réserve à ITCAN. En tant que Canadien, je suis engagé dans l'organisation et dans le pays. Je crois que nous disposons de la bonne stratégie et du meilleur personnel pour poursuivre notre transformation, explique M. Silva. Nous pouvons compter sur un riche héritage d'innovation et de leadership et j'ai la certitude que nous nous dirigeons vers Un Avenir Meilleur, et ce, pour toutes nos parties prenantes. »

À propos d'Imperial Tobacco Canada

Imperial Tobacco Canada est un chef de file des produits de tabac et de vapotage au Canada, et membre du groupe producteur de tabac le plus dominant à l'échelle internationale : BAT. BAT est une société internationale de biens de consommation multicatégories qui exerce ses activités dans plus de 180 marchés. Notre vision consiste à bâtir Un Avenir MeilleurMC en atténuant les répercussions de nos activités sur la santé grâce à un plus grand choix de produits agréables et présentant moins de risques pour nos consommateurs.

Nos assises solides, ainsi que nos aptitudes à l'innovation de pointe, nous permettent de créer des produits plus durables pour nos consommateurs adultes, et d'assurer des activités plus durables à nos collègues, nos actionnaires et nos communautés.

