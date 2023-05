Appian enrichit l'automatisation des processus avec l'intelligence artificielle





Le lancement d'Appian AI Skill Designer et l'intégration de Generative AI facilitent l'exploitation de la puissance de l'IA via le low-code.

PARIS, 3 mai 2023 /PRNewswire/ -- Appian [Nasdaq : APPN] a annoncé aujourd'hui le lancement d'Appian AI Skill Designer et l'intégration de Generative AI dans la plateforme Appian . Grâce à une conception low-code, Appian démocratise le développement de l'IA, éliminant le besoin de compétences spécialisées en data science et en codage python, offrant directement aux utilisateurs les avantages de l'automatisation de l'IA, des économies, l'excellence des processus et l'amélioration des prises de décision.

Appian AI Skill Designer est un moyen simple et puissant pour les entreprises de créer des modèles personnalisés d'apprentissage automatique de l'IA sur leurs données privées. Cela leur permet de créer des solutions d'IA uniques adaptées sans besoin de compétences en data science. Cela leur offre également la sécurité des données qu'elles utilisent pour former des modèles d'IA et le respect des réglementations en matière de confidentialité. Dans sa version initiale, Appian AI Skill Designer se concentre sur l'automatisation des communications par e-mail, la classification des documents et l'extraction.

Pour son lancement, Appian AI Skill Designer offre trois capacités d'IA essentielles :

Classification des emails : La plateforme est conçue pour interpréter et classer automatiquement les e-mails, ce qui permet aux organisations d'automatiser leurs communications par e-mail à grande échelle. Cette fonctionnalité permet aux entreprises de traiter et de répondre aux demandes de renseignements, aux commentaires et aux requêtes des clients de manière efficiente, améliorant ainsi la satisfaction globale des clients.

: La plateforme est conçue pour interpréter et classer automatiquement les e-mails, ce qui permet aux organisations d'automatiser leurs communications par e-mail à grande échelle. Cette fonctionnalité permet aux entreprises de traiter et de répondre aux demandes de renseignements, aux commentaires et aux requêtes des clients de manière efficiente, améliorant ainsi la satisfaction globale des clients. Classification des documents : Appian AI Skill Designer peut identifier et classer les informations au sein de divers documents, ce qui permet de rationaliser le routage des documents et d'automatiser davantage les processus qui traitent le contenu.

: Appian AI Skill Designer peut identifier et classer les informations au sein de divers documents, ce qui permet de rationaliser le routage des documents et d'automatiser davantage les processus qui traitent le contenu. Extraction de documents : La plateforme est capable d'extraire des informations à partir de divers types de documents, réduisant ainsi la saisie manuelle de données et garantissant la précision. Les employés peuvent ainsi consacrer leur temps à des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Le concepteur de compétences en IA est construit sur une architecture extensible afin que les clients et les partenaires puissent élargir leur palette de compétences en IA à partir de l'AppMarket Appian. Appian a créé la première extension de compétence d'IA, une compétence d'IA générative OpenAI/ChatGPT disponible dès maintenant sur l'AppMarket d'Appian. L'objectif d'Appian est de faire tomber les barrières entre les humains et les machines, en permettant aux humains d'utiliser des approches naturelles et intuitives pour exprimer leurs intentions aux ordinateurs.

Les nouvelles technologies d'IA générative utilisant de grands modèles de langage évoluent au point que les ordinateurs peuvent désormais mieux comprendre le langage et les intentions des humains. La réduction de la complexité de l'IA grâce au low-code permettra d'accélérer encore davantage l'innovation numérique.

Appian a travaillé pour s'assurer que le traitement du langage naturel (NLP) basé sur GPT comprenne comment construire des automatismes avec la plateforme Appian. En utilisant l'intégration OpenAI, Appian développe plusieurs capacités génératives soutenues par l'IA pour augmenter l'automatisation en mettant l'accent sur l'amélioration de la productivité des développeurs dans leurs activités quotidiennes. Il s'agit notamment de :

L'utilisation de l'IA générative et du langage naturel pour construire automatiquement des formulaires numériques à partir d'un formulaire existant avec des instructions en langage naturel. Par exemple, prendre un document existant, comme une demande de licence commerciale, et appliquer l'IA générative pour construire un formulaire numérique sécurisé qui peut être utilisé pour numériser instantanément une entreprise dans Appian.

Utiliser l'IA générative pour comprendre le fonctionnement d'applications complexes. En examinant la conception d'une application logicielle, l'IA générative peut analyser la conception pour fournir des descriptions en langage naturel du fonctionnement d'une application, offrant des avantages tels que la génération automatique de documentation logicielle.

Connecter Generative AI à la Data Fabric d'Appian. La technologie Data Fabric d'Appian connecte les données d'entreprise dans un modèle de données virtuel unique et sécurisé. Grâce à une connexion entre Generative AI et la Data Fabric, les utilisateurs peuvent poser des questions sur leurs données d'entreprise en langage naturel. Par exemple, un utilisateur peut demander : " Quels clients risquent de changer de fournisseur dans les 30 prochains jours ? ". L'IA générative peut fournir des recommandations et des informations qui conduisent à des actions proactives dans la plateforme Appian.

"Les avantages potentiels de l'intelligence artificielle pour l'automatisation des processus sont immenses, mais seulement si les organisations parviennent à intégrer des technologies d'IA complexes dans leurs flux de travail numériques ", a déclaré Matt Calkins, PDG d'Appian. " Appian AI Skill Designer et notre intégration d'OpenAI sont des avancées majeures qui démocratisent l'accès aux avantages de l'IA. "

Pour en savoir plus sur la puissance de l'intelligence artificielle pour l'automatisation des processus, cliquez ici .

À propos d'Appian

Appian est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'automatisation des processus métiers. La Plateforme Appian comprend tout ce dont vous avez besoin pour concevoir, automatiser et optimiser les processus, même les plus complexes, de la première à la dernière étape. Les organisations les plus innovantes au monde font confiance à Appian pour améliorer leurs workflows, unifier les données et optimiser les opérations, ce qui favorise la croissance et améliore les expériences client. Pour plus d'informations, visitez appian.fr . [Nasdaq: APPN]

