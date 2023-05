Innate Pharma annonce plusieurs abstracts cliniques acceptés au congrès annuel de l'ASCO 2023





Innate Pharma SA (Euronext Paris : IPH ; Nasdaq : IPHA) (« Innate » ou la « Société ») annonce aujourd'hui que trois abstracts avec plusieurs de ses candidats-médicaments ont été acceptés pour le congrès annuel 2023 de l'American Society for Clinical Oncology (ASCO) qui se tiendra du 2 au 6 juin 2023 à Chicago (Etats-Unis).

Un abstract pour SAR'579, en cours de développement par Sanofi, a été sélectionné pour une présentation orale. SAR'579 est un NK Cell Engager potentiellement « first-in-class » engageant les récepteurs NKp46/CD16 et ciblant CD123 utilisant ANKET®, la plateforme d'anticorps multi-spécifiques propriétaire d'Innate.

Deux abstracts pour les essais cliniques évaluant monalizumab dans le cancer du poumon non à petites cellules menés par AstraZeneca ont été acceptés pour des posters « Trial in progress ».

Détails des titres des abstracts ASCO :

SAR'579 / IPH6101

Abstract : 7005

Titre de l'abstract : A first-in-human study of CD123 NK cell engager SAR443579 in relapsed or refractory acute myeloid leukemia, B-cell acute lymphoblastic leukemia, or high-risk myelodysplasia.

Session : Oral Abstract Session - Hematologic Malignancies ? Leukemia, Myelodysplastic Syndromes, and Allotransplant

Date et heure de la session : 02/06/2023, 1:00 PM - 4:00 PM

Monalizumab

Abstract : TPS8610 Poster Bd# 231b

Titre de l'abstract : Phase 3 study of durvalumab combined with oleclumab or monalizumab in patients with unresectable stage III NSCLC (PACIFIC-9).

Session : Poster Session ? Lung Cancer - Non-Small Cell Local-Regional/Small Cell/Other Thoracic Cancers

Date et heure de la session : 04/06/2023, 8:00 AM EDT

Abstract : TPS8604 Poster Bd# 228b

Titre de l'abstract : NeoCOAST-2: A phase 2 study of neoadjuvant durvalumab plus novel immunotherapies (IO) and chemotherapy (CT) or MEDI5752 (volrustomig) plus CT, followed by surgery and adjuvant durvalumab plus novel IO or volrustomig alone in patients with resectable non-small-cell lung cancer (NSCLC).

Session : Poster Session ? Lung Cancer - Non-Small Cell Local-Regional/Small Cell/Other Thoracic Cancers

Date et heure de la session : 04/06/2023, 8:00 AM EDT

Selon l'ASCO, l'intégral des abstracts sera rendu public à 17h00 EDT le 25 mai 2023. Plus de détails concernant les programmes des congrès annuels de l'ASCO sont disponibles sur le site internet www.asco.com

À propos d'ANKET® :

ANKET® (Antibody-based NK cell Engager Therapeutics) est la plateforme propriétaire d'Innate Pharma permettant de développer une nouvelle génération de NK cell engagers multi-spécifiques pour traiter certains types de cancer.

Cette technologie polyvalente permet de créer une nouvelle classe entière de molécules induisant une immunité synthétique contre le cancer.

À propos de la collaboration et accord de licence Sanofi/Innate :

Innate a un accord de collaboration et de licence avec Sanofi pour appliquer la technologie propriétaire d'Innate au développement d'anticorps multi-spécifiques engageant les cellules NK via les récepteurs activateurs NKp46 et CD16 pour éliminer les cellules tumorales.

Selon les termes de l'accord de licence de 2016, Sanofi sera responsable du développement, de la fabrication et de la commercialisation des produits résultant de la collaboration, qui comprend IPH6101/SAR'579 (ciblant CD123) et IPH6401/SAR'514 (ciblant BCMA). Innate Pharma est éligible à des paiements d'étapes liés à l'atteinte d'objectifs de développement et de commercialisation pouvant atteindre 400 millions d'euros ainsi qu'à des redevances assises sur les ventes nettes.

Selon les termes d'un nouvel accord de licence conclu en décembre 2022, qui comprend IPH62 (ciblant B7-H3) et deux options, Innate a reçu un paiement initial de 25 millions d'euros et est éligible jusqu'à 1,35 milliard d'euros en paiement d'étapes liés à l'atteinte d'objectifs précliniques, cliniques, réglementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les potentielles ventes nettes. Suite à la sélection de chaque candidat-médicament, Sanofi sera responsable du développement, de la fabrication et de la commercialisation des produits.

À propos de monalizumab :

Monalizumab est un anticorps inhibiteur de point de contrôle immunitaire potentiellement « first in class », ciblant les récepteurs NKG2A exprimés sur les lymphocytes cytotoxiques NK et T CD8 infiltrés dans la tumeur.

NKG2A est un récepteur inhibiteur reconnaissant HLA-E ; cette reconnaissance empêche l'activation des cellules immunitaires exprimant NKG2A. Différentes tumeurs solides ou hématologiques expriment HLA-E, ce qui les protège de la destruction par les cellules immunitaires NKG2A+. Monalizumab pourrait rétablir une réponse antitumorale médiée à la fois par les cellules NK et les lymphocytes T. Monalizumab pourrait également accroître le potentiel cytotoxique d'autres anticorps thérapeutiques1.

AstraZeneca a acquis l'intégralité des droits de monalizumab en oncologie en octobre 2018 en exerçant son option dans le cadre de l'accord de co-développement et de commercialisation initié en 2015. Le développement en cours de monalizumab est axé sur des stratégies de combinaisons thérapeutiques dans diverses indications.

À propos de l'accord entre Innate et AstraZeneca sur monalizumab :

En octobre 2018, AstraZeneca a acquis l'intégralité des droits de monalizumab en oncologie en exerçant son option dans le cadre de l'accord de co-développement et de commercialisation initié en 2015.

Les termes financiers de l'accord prévoient des paiements potentiels à Innate Pharma pouvant aller jusqu'à 1,275 milliard de dollars. En tenant compte du paiement de 50 millions de dollars reçu pour l'inclusion du premier patient dans l'essai clinique de Phase 3 PACIFIC-9, Innate Pharma a déjà reçu 450 millions de dollars.

AstraZeneca enregistrera les ventes et paiera des redevances sur les ventes nettes, dont le taux varie entre low double-digit et mid-teen, dans le monde, hormis en Europe où Innate Pharma percevra 50% des profits et de pertes. Innate co-financera le programme de développement de Phase 3 de monalizumab à hauteur de 30%, une limite à l'engagement financier d'Innate ayant été préétablie.

À propos d'Innate Pharma :

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies au stade clinique qui développe des traitements d'immunothérapies contre le cancer. Son approche innovante vise à tirer avantage du système immunitaire inné par le biais d'anticorps thérapeutiques et de sa plateforme propriétaire ANKET® (Antibody-based NK cell Engager Therapeutics).

Le portefeuille d'Innate comprend le programme propriétaire lacutamab, développé dans des formes avancées de lymphomes T cutanés T et de lymphomes T périphériques, monalizumab développé avec AstraZeneca dans le cancer du poumon non à petites cellules, ainsi que des anticorps multi-spécifiques engageant les cellules NK issus de sa plateforme ANKET® et pouvant cibler différents types de cancers.

Afin d'accélérer l'innovation, la recherche et le développement de traitements au bénéfice des patients, Innate Pharma est un partenaire de confiance pour des sociétés biopharmaceutiques leaders telles que Sanofi et AstraZeneca, ainsi que pour les institutions de recherche de premier plan.

Basée à Marseille, avec une filiale à Rockville (Maryland, Etats-Unis), Innate Pharma est cotée en bourse sur Euronext Paris et sur le Nasdaq aux Etats-Unis.

Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com et suivez nos actualités sur Twitter et LinkedIn.

Informations pratiques :

Code ISIN Code mnémonique LEI FR0010331421 Euronext : IPH Nasdaq : IPHA 9695002Y8420ZB8HJE29

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris celles au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. L'emploi de certains termes, notamment « croire », « potentiel », « s'attendre à » et « sera » et d'autres expressions semblables, vise à identifier des énoncés prospectifs. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux anticipés. Ces aléas et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, y compris celles relatives à l'innocuité, aux progrès et aux résultats des essais cliniques et des études précliniques en cours ou prévus, aux examens et autorisations d'autorités réglementaires concernant les produits-candidats de la Société, des efforts commerciaux de la Société, la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement. Pour des considérations supplémentaires en matière de risques et d'incertitudes pouvant faire différer les résultats effectifs, la situation financière, la performance et les réussites de la Société, merci de vous référer à la section « Facteurs de Risques » du Document d'Enregistrement Universel déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), disponible sur les sites Internet d'Innate Pharma (www.innate-pharma.com) et de l'AMF (www.amf-france.org), et les documents et rapports publics déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, y compris le rapport annuel sur «Form 20-F » pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 et les documents et rapports subséquents déposés auprès de l'AMF ou de la SEC, ou autrement rendus publics, par la Société.

Le présent communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions d'Innate Pharma dans un quelconque pays.

__________ 1 André et al, Cell 2018

3 mai 2023 à 01:05

