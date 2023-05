iHerb nomme Miriee Chang au poste de directrice générale des opérations





Cette nouvelle fonction permettra de rationaliser davantage les opérations et d'améliorer l'efficacité opérationnelle

IRVINE, Californie, 3 mai 2023 /PRNewswire/ -- iHerb Holdings, LLC, a nommé Miriee Chang au poste de directrice générale des opérations. Mme Chang bénéficie d'une solide expérience en matière de leadership, après avoir occupé le poste de vice-présidente exécutive chargée du développement commercial et de la logistique mondiale chez iHerb.

La nomination de Mme Chang s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par iHerb pour améliorer sa structure opérationnelle et mieux aligner ses ressources afin de favoriser sa croissance à l'échelle mondiale. Miriee possède une vaste expérience de la logistique mondiale, des marchés internationaux et de la supervision opérationnelle, acquise au cours de plus de 15 ans de gestion d'opérations mondiales. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle aidera iHerb à poursuivre le développement de solutions innovantes et à faire avancer la mission de l'entreprise, qui est de rendre la santé et le bien-être accessibles à tous.

« J'ai le plaisir d'annoncer que Miriee Chang a été promue au poste de directrice générale des opérations d'iHerb. La détermination et la fiabilité de Miriee nous ont aidés à développer iHerb et à mener à bien notre mission, qui est de rendre les produits de santé et de bien-être accessibles à tous dans le monde entier, a annoncé Emun Zabihi, PDG de l'entreprise. Compte tenu de la vaste expérience de Miriee et de ses capacités de vision stratégique et d'acuité opérationnelle, elle est parfaitement à même de faire évoluer positivement l'ensemble de la société afin d'assurer son succès à l'avenir. »

En tant que directrice générale des opérations, Miriee supervisera l'équipe des opérations d'iHerb et les partenaires 3PL dans huit centres d'exécution et plateformes d'inventaire aux États-Unis et à l'étranger. Elle supervisera également l'équipe de gestion des stocks, veillant à ce qu'iHerb dispose des bons produits, au bon endroit et dans les bonnes quantités pour permettre à l'entreprise de continuer à satisfaire ses clients dans plus de 185 pays.

« Je suis honorée d'avoir été nommée directrice générale des opérations d'iHerb. Il est clair que les opportunités qui s'offrent à nous sont plus intéressantes que jamais, et je suis impatient de continuer à aider iHerb à aller de l'avant et à mettre en oeuvre ses nombreuses initiatives stratégiques, a commenté Mme Chang. Je suis ravie d'assumer ce nouveau rôle plus important alors que nous alignons nos équipes afin d'améliorer nos efforts pour accroître la précision des stocks et des commandes, et d'étendre nos opérations mondiales et notre réseau logistique pour nous rapprocher de nos clients afin de fournir des services encore meilleurs et d'assurer une croissance rentable. »

À propos de Miriee Chang

Miriee Chang a été nommée directrice générale des opérations à compter d'avril 2023. Professionnelle accomplie, elle possède plus de 24 ans d'expérience à des postes de direction clés. Chez iHerb, elle a notamment occupé les postes de vice-présidente exécutive du développement commercial et de la logistique mondiale, directrice de l'exploitation d'iHerb Logistics, vice-présidente senior d'iHerb Logistics, et vice-présidente de la logistique mondiale. Avant de rejoindre iHerb, Mme Chang a occupé le poste de responsable des comptes mondiaux chez FedEx Express. Elle est titulaire d'une licence de l'université d'État de Californie à Los Angeles.

À propos d'iHerb

Approuvé par plus de 10 millions de clients chaque année dans plus de 180 pays, iHerb permet à chacun d'améliorer sa santé, son bonheur et son bien-être. En tant que plateforme de commerce électronique de plusieurs milliards de dollars, nous avons pour mission de proposer à nos clients la meilleure sélection de produits de santé et de bien-être au monde, au meilleur rapport qualité-prix possible et de manière la plus pratique possible. Nous estimons que la santé et le bien-être ne devraient pas être un privilège, mais un droit universel rendu possible grâce à la compassion et à notre action collective, et que chacun, qui qu'il soit et où qu'il soit, devrait avoir facilement accès aux produits qui l'aideront à vivre sa vie la plus saine et la meilleure possible. https://www.iherb.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2067565/iHerb_announces_Miriee_Chang_as_Chief_Operating_Officer.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/742063/iHerb_Logo.jpg

3 mai 2023 à 00:34

