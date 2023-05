Avis aux médias - Montréal fait le point sur la crue des eaux printanières





MONTRÉAL, le 2 mai 2023 /CNW/ - Le chef de division du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), Martin Guilbault et le commandant Michaël McDermott, chef de quartier du poste de quartier 3 au Service de police de la Ville de Montréal, invitent les représentantes et les représentants des médias à un point de presse afin de faire le point sur la crue des eaux printanières et les risques d'inondation associés, ainsi qu'à une prise d'images au Centre d'opération d'urgence sur le site.

Date : Le mercredi 3 mai Heure : 8 h 00 Lieu : Centre d'opération d'urgence sur le site

Caserne 61

10 rue Sunnydale, Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 1E2

Les membres des médias sont invités à confirmer leur présence à l'adresse [email protected]

SOURCE Ville de Montréal

2 mai 2023 à 18:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :