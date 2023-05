L'Impériale annonce les résultats de l'élection des administrateurs





La Compagnie Pétrolière Impériale Limitée (TSE : IMO, NYSE American : IMO) a annoncé lors de son assemblée annuelle des actionnaires, tenue le 2 mai 2023, que chacun des sept candidats proposés à titre d'administrateurs de la société et inscrits dans sa circulaire de sollicitation de procurations de gestion datée du 16 mars 2023 a été élu administrateurs. Au total, 531 116 532 actions (90.92 pour cent des actions ordinaires en circulation) étaient représentées en personne ou par procuration. Le pourcentage d'actions représentées à l'assemblée qui a été votée pour élire les administrateurs individuels est indiqué ci-dessous :

Candidat : En Faveur : Retenir : D.W. (David) Cornhill 477 220 521 51 359 878 B.W. (Bradley) Corson 522 575 825 6 004 574 M.R. (Matthew) Crocker 502 024 025 26 556 374 S.R. (Sharon) Driscoll 526 032 840 2 547 559 J. (John) Floren 528 279 988 300 411 G.J. (Gary) Goldberg 528 282 636 297 763 M.C. (Miranda) Hubbs 515 973 536 12 601 009

Après près plus d'un siècle d'activité, L'Impériale continue de dominer son secteur en mettant la technologie et l'innovation au service du développement responsable des ressources énergétiques canadiennes. En tant que premier raffineur de pétrole au Canada, producteur de pétrole brut et de produits pétrochimiques de premier plan et principal distributeur de carburants à l'échelle nationale, notre entreprise s'engage à maintenir des normes élevées dans tous ses domaines d'activité.

2 mai 2023 à 18:25

