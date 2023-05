Manifestation devant le siège social de Sogesco





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 2 mai 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la fête des Travailleurs, les membres du syndicat des travailleuses et travailleurs du transport scolaire de l'énergie, appuyer de dizaines de représentants syndicaux de plusieurs syndicats de la région, ont manifesté devant les bureaux de Sogesco à Drummondville. En grève générale illimitée depuis le 20 avril dernier, les membres déplorent le manque de reconnaissance des propriétaires de l'entreprise envers ceux qui font en sorte que l'entreprise se trouve en excellente santé financière.

Transport de l'Énergie est propriété de Sogesco qui possède plus de 35 compagnies de transport au Québec. Dans le rapport financier de Sogesco, au 2e trimestre 2023, on constate que "Transport scolaire Sogesco inc., dont les principaux actionnaires sont la famille Girardin, a réalisé des revenus d'exploitation consolidés de l'ordre de 38,2 millions $ pour atteindre 56 millions $, alors qu'en 2022, les revenus totalisaient 32,1 millions $ pour se solder à 46 millions $. La hausse des revenus est de l'ordre de 10 millions $. « Nul doute que Sogesco agit en mauvais citoyens corporatifs en refusant catégoriquement de donner la juste part aux chauffeurs. Ce n'est nullement une question de capacité, c'est clairement une question de volonté ! » souligne Paul Lavergne, président du Conseil central du Coeur du Québec-CSN.

Nous avons déclenché une grève illimitée suite à une impasse imposée par l'employeur. Nous souhaitons que la venue d'un conciliateur du Ministère du travail puisse aider à débloquer la négociation, nous avons indiqué au conciliateur que nous sommes disposé à négocier et disponibles en tout temps ». déclare Michel Paquin, président du syndicat.

Rappelons que lors de leurs récentes négociations avec le gouvernement, les transporteurs scolaires ont reçu des bonifications significatives de l'ordre de 15 à 30 % de leurs contrats, ce qui leur donne une nouvelle capacité de bien payer leurs conductrices et leurs conducteurs. Pour nous, il est temps que ça cesse et la seule solution, c'est de verser de bons salaires qui attireront des travailleuses et des travailleurs dans notre secteur?», conclut Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport scolaire de l'Énergie-CSN rassemble 15 membres et est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN). La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central du Coeur du Québec-CSN regroupe quelque 19?000 membres issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, réunis au sein de 130 syndicats sur une base régionale.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN

2 mai 2023 à 18:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :