Wemade célèbre 100 jours de MIR M avec le ?Thank You Grand Festival'





MMORPG MIR M de Wemade : Vanguard and Vagabond (ci-après "MIR M") a commencé à célébrer 100 jours de service depuis son lancement avec les événements du "Thank You Grand Festival" le 2 mai.

MIR M organise l'événement "100 Days Celebration Divine Dragon's 14 Days Check-in" jusqu'au 29 mai. En fonction du nombre de jours pendant lesquels ils se connectent pendant la durée de l'événement, les utilisateurs peuvent obtenir le "100 Days Celebration Pouch", susceptible de contenir des articles comme "Avatar Summoning Ticket", "Companion Summoning Ticket", "Enhancement Stone » et "Phoenix Orb".

Les utilisateurs, qu'ils soient nouveaux ou habituels, seront les bienvenus. Ces utilisateurs pourront obtenir le "Level Achievement Chest" lorsqu'ils atteignent un certain niveau après avoir terminé l'aventure "Shining Waypoint Stone" avant la mise à jour du 30 mai.

Les nouveaux utilisateurs pourront obtenir de formidables "100 Days Celebration Accessory Items (Necklace, Ring, Bracelet)" en atteignant le niveau 35. Les utilisateurs existants pourront obtenir non seulement "Avatar Summoning Ticket" et "Companion Summoning Ticket", mais aussi "Event Gear Support Chest (Weapon, Armor, Accessory)" et de nombreux autres articles en atteignant le niveau 45.

Par ailleurs, le donjon d'événements "Nachal's Secret Cave" sera disponible. Les utilisateurs peuvent obtenir des "100 Days Celebration Coins" en chassant des monstres dans le donjon d'événements et visiter la "Yoyo's Crafting Station" afin de les utiliser pour fabriquer des objets qui stimuleront la croissance des personnages comme "100 Days Celebration Gift Chest", "100 Days' Treasure Skill Tome Selection Chest" et les jetons de code "Tome of Secrets". Les personnages du niveau 30 ou supérieur pourront pénétrer dans le donjon d'événements pendant 1 heure chaque jour par personnage jusqu'à la mise à jour du 16 mai.

Les possibilités de déverrouiller les Dragonsoul Stone Sockets seront par ailleurs nettement accrues pendant la durée de l'événement. Et les coûts pour combiner et améliorer les Dragonsoul Stones seront réduits, rendant la croissance des personnages plus efficace.

De plus amples informations sur MIR M sont disponibles sur le site Internet officiel.

2 mai 2023 à 18:05

