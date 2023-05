Interactive Brokers lance l'indexation personnalisée pour les conseillers en placement agréés





Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR) a annoncé aujourd'hui le lancement de l'indexation personnalisée pour les conseillers en placement agréés (CPA). Cette nouvelle solution d'indexation directe permet aux CPA de personnaliser les portefeuilles de leurs clients.

L'indexation personnalisée permet aux CPA de créer des portefeuilles personnalisés pour ceux de leurs clients qui détiennent directement les actifs sous-jacents d'un indice au lieu d'acheter un fonds indiciel traditionnel. Cette méthode offre plusieurs avantages. Elle permet notamment de personnaliser les portefeuilles en les alignant sur des objectifs d'investissement spécifiques, par exemple d'inclure ou d'exclure certaines actions en fonction de préférences ESG ou d'autres critères. Contrairement à l'investissement traditionnel dans les ETF, avec l'indexation personnalisée il n'y a pas de ratio de frais de gestion et les minimums sont faibles, ce qui permet aux CPA de personnaliser et d'adapter l'investissement en fonction des besoins de leurs clients.

« La gamme exhaustive des services de conseil offerts par Interactive Brokers ? auxquels s'ajoutent l'absence de frais de garde ou de minimums, des plateformes de trading de pointe, l'accès au marché mondial dont disposent les clients et le fait qu'aucune équipe consultative interne ne rivalise avec les conseillers ? fait de nous le dépositaire idéal pour les CPA de toutes tailles, a déclaré Milan Galik, PDG d'Interactive Brokers. L'indexation personnalisée améliore encore ce package de services et permet aux conseillers de créer des portefeuilles sur mesure alignés sur les objectifs d'investissement spécifiques de leurs clients. »

Les CPA qui optent pour l'indexation personnalisée proposée par Interactive Brokers ont accès à une large gamme d'options d'indices, notamment les principaux indices et ainsi que des ETF tels que le S&P 500 et le NASDAQ 100. Ils pourront affiner leurs portefeuilles en ajustant les pondérations de titres individuels au sein de l'indice.

Grâce à l'indexation personnalisée proposée par Interactive Brokers, les CPA peuvent :

Créer et personnaliser directement des modèles d'indices basés sur une liste personnelle d'ETF

Modifier les pondérations cibles ou utiliser des règles personnalisées qui tiennent compte des listes d'exclusion définies par l'utilisateur et liées aux critères ESG

Surpondérer ou sous-pondérer des actions en fonction de divers paramètres financiers

Outre l'indexation personnalisée, Interactive Brokers propose une gamme d'outils et de ressources pour aider les CPA à gérer leurs opérations, notamment des analyses de portefeuille, des évaluations de performance et une excellente plateforme de trading. La plateforme CPA Interactive Brokers offre les fonctionnalités suivantes :

Pas de frais de transaction, pas de frais de garde, pas de minimums ; pas de frais de technologie, de logiciel, de plateforme ni de frais de reporting

Aucune équipe consultative interne ne rivalise avec les conseillers

Possibilité de négocier des actions, des options, des contrats à terme, des devises, des obligations et des fonds sur 150 marchés à partir d'une seule plateforme unifiée

Disponibilité d'outils de conseil spécialisés, notamment en matière de répartition des transactions, de collecte des pertes fiscales, de portefeuilles modèles, entre autres

CRM, gestion de portefeuille et plateforme de négociation gratuits, ainsi que l'application PortfolioAnalyst®, qui permet aux conseillers de consolider et d'analyser l'ensemble du portefeuille d'un client, y compris les actifs détenus dans d'autres établissements

Facturation client automatisée et flexible

Services gratuits de création de site Web

Pour les conseillers clients américains : fonctions carte de débit et paiement de facture

À propos d'Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales du groupe Interactive Brokers proposent à leurs clients du monde entier des services 24h/24 d'exécution automatisée des transactions et de garde de titres et de devises sur plus de 150 marchés dans de nombreux pays et monnaies, à partir d'une seule plateforme unifiée. Nous proposons nos services aux investisseurs individuels, fonds de couverture, groupes de négociation pour compte propre, conseillers financiers et courtiers remisiers. Les quatre décennies passées à nous concentrer sur la technologie et l'automatisation nous ont permis de doter nos clients d'une plateforme sophistiquée unique en son genre pour gérer leurs portefeuilles d'investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des services avantageux de transaction et d'exécution, des outils de gestion des risques et de portefeuille, des structures de recherche et des produits d'investissement, le tout à un coût faible ou nul, leur donnant ainsi la possibilité d'obtenir des retours sur investissement plus importants. Pour la cinquième année consécutive, Interactive Brokers est en tête du classement des meilleurs courtiers en ligne établi par Barron's le 25 mars 2022, avec une note de cinq étoiles sur cinq.

2 mai 2023 à 15:55

