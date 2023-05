Première Vitrine d'innovations en tourisme - Parcourez le Montréal innovant à travers les 5 sens au Palais des congrès de Montréal





MONTRÉAL, le 2 mai 2023 /CNW/ - Le MT Lab, en collaboration avec le Palais des congrès de Montréal, ouvrira le 4 mai prochain la première Vitrine d'innovations en tourisme. Accessible gratuitement au public dans la zone commerciale du Palais des congrès, la Vitrine présente Montréal à travers un parcours composé d'installations multisensorielles et interactives. Une façon avant-gardiste de positionner la métropole comme plaque tournante de l'innovation touristique, tant auprès des congressistes internationaux que des citoyens montréalais?!

Pour conceptualiser et mettre en oeuvre le thème inaugural de la Vitrine d'innovations, 5 sens, 4 saisons, 1 ville, le MT Lab a mandaté l'entreprise québécoise Stimulation Déjà Vu pour créer un parcours multisensoriel original pour voir, sentir, entendre, toucher et goûter Montréal, au fil des saisons et à travers ses quartiers emblématiques.

Plusieurs entreprises innovantes ont développé des expériences inédites pour cette première Vitrine. L'équipe de Saga offre une balade sonore qui transportera, l'espace d'un instant, les visiteurs au parc Jean-Drapeau par une belle journée d'été. Les créateurs d'Atracktiv présentent une expérience ludique composée d'une murale tactile et d'un vélo interactif, un moment pour découvrir du bout des doigts les merveilles dissimulées du Plateau Mont-Royal en automne. Pour révéler les beautés de l'hiver montréalais, l'équipe d'Ottomata a imaginé et conçu deux installations visuelles et interactives représentant les alentours du Vieux-Montréal et du Quartier des Spectacles. Enfin, au coeur de ces stations, les visiteurs pourront goûter le Jardin Botanique et sentir les quartiers de Montréal grâce à de petits vélos olfactifs développés par Stimulation Déjà Vu. Une expérience unique sous le signe de la mobilité durable?! Dans la salle adjacente au parcours multisensoriel, un lounge créatif a été créé et habillé par les entreprises originales Kübbii, My Cantine, Aglaé et Gallea.

«?Les visiteurs d'ici, comme ceux du monde entier, découvriront les beautés de notre ville sous un angle original grâce à la créativité d'entreprises innovantes de Montréal. La collaboration du MT Lab et du Palais des congrès de Montréal contribue à faire rayonner Montréal et à mettre en lumière son dynamisme entrepreneurial et innovant.?» - Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal

«?Le lancement de cette vitrine multisensorielle marque une étape importante dans notre engagement à promouvoir l'excellence de Montréal en tant que destination innovante. Il s'agit d'une opportunité unique de mettre en valeur les talents locaux et de faire découvrir la richesse des saisons montréalaises à nos congressistes et clients internationaux. Nous espérons ainsi les encourager à prolonger leur voyage d'affaires en séjour d'agrément en profitant des attraits de notre ville.?» - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

«?Tourisme Montréal soutient l'innovation depuis plusieurs années. À titre de membre fondateur du MT Lab, il est important pour nous d'offrir une vitrine aux jeunes pousses de la métropole dans les secteurs du tourisme, de la culture et du divertissement afin de faire valoir nos attraits touristiques de façon créative auprès des visiteurs. Nous sommes ravis que le MT Lab poursuive sa mission en réunissant les entrepreneurs de l'écosystème d'innovation d'ici. Cette collaboration entre nos organisations constitue un pas de plus vers le rayonnement exceptionnel de la créativité de Montréal?» - Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

«?Notre Vitrine met en lumière les entreprises innovantes qui sont au MT Lab et au Palais des congrès, en plus de positionner Montréal comme un haut lieu d'innovation auprès des gens d'affaires internationaux et des acteurs de l'industrie du tourisme.?» - Martin Lessard, directeur général du MT Lab

«?Nous sommes très fiers d'avoir conceptualisé le parcours des 5 sens dans le cadre d'une Vitrine sur l'innovation avec le MT Lab et le Palais des congrès, grands joueurs de l'industrie touristique. Ce projet nous a permis de travailler avec des entrepreneurs émergents de Montréal de grande qualité. Les parcours multisensoriels que nous offrons sont une nouvelle manière de raconter et de découvrir une destination.?» - Audrey Bernard, fondatrice entrepreneure chez Stimulation Déjà Vu

Dédié au tourisme, à la culture et au divertissement, le MT Lab est un incubateur-accélérateur qui favorise le maillage entre les innovateurs et les acteurs de ces domaines. Il a été fondé par l'UQAM et Tourisme Montréal, et a ouvert ses portes en 2017. Il est piloté par seize Grands partenaires (ADM, Air Canada, Alliance touristique, Destination Québec cité, ITHQ, Loto-Québec, IDE Trois-Rivières, Musée de la Civilisation, Tourisme Montréal, Tourisme Mauricie, Ville de Mont-Tremblant, Palais des congrès, Parc olympique, Sépaq, Transat, Québec numérique). Le MT Lab a été mandaté en 2021 par le ministère du Tourisme du Québec pour gérer un fonds d'innovations touristiques. Il reçoit aussi un soutien financier du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, de la Ville de Montréal et de Développement Économique Canada. Ses bureaux sont situés à Montréal et à Québec.

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal a pour mission de solliciter et d'accueillir des congrès, des expositions, des conférences, des réunions et d'autres événements. Fort d'une équipe créative qui obtient un taux de satisfaction de la clientèle parmi les plus élevés au monde, il génère d'importantes retombées économiques et intellectuelles pour la métropole et le Québec tout en contribuant au rayonnement international de Montréal, la ville qui accueille le plus d'événements internationaux dans les Amériques.

