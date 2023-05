Delta-Q Technologies démarre la pleine production de son chargeur de batterie de 3,3 kW





Delta-Q Technologies (Delta-Q), un chef de file des solutions de recharge de batteries pour les véhicules électriques et les équipements industriels, a annoncé que son chargeur de moyenne puissance innovant, le XV3300, est dorénavant au stade de la production industrielle. Avec son design 3-en-1 unique, ce système de recharge très efficace intègre un chargeur de batterie de 3,3 kW, un convertisseur CC-CC de 500 W pour alimenter les charges auxiliaires des véhicules et une interface pour borne de recharge de VE. Ces caractéristiques clés, incorporées dans un design IP67 renforcé, fournit aux fabricants d'équipement d'origine (FEO) un package attractif pour simplifier l'électrification de leurs applications hors route.

« Aucun autre chargeur de 3,3 kW sur le marché n'inclut également un convertisseur CC-CC pour les charges CC auxiliaires et une interface de recharge pour équipement d'alimentation pour véhicules électriques (EVSE) dans une taille aussi compacte », a déclaré Mourad Chergui, directeur principal des produits chez Delta-Q. « Alors que nous démarrons la production à grande échelle, nous pouvons commencer à satisfaire la demande importante que nous recevons depuis notre première annonce du développement initial. »

La solution de recharge de 3,3 kW est disponible avec des modèles de 58,8, 65 et 120 volts CC et est évolutive, permettant aux FEO d'empiler jusqu'à trois chargeurs pour obtenir des niveaux de puissance allant jusqu'à 10 kW. Le XV3300 utilise de complexes algorithmes pour délivrer une charge précise aux batteries avec des compositions chimiques et tensions variées, maximisant l'autonomie de batterie et optimisant le temps de charge.

Principaux avantages et caractéristiques du chargeur XV3300 :

Une haute fiabilité : Le chargeur de batterie XV3300 est compact, robuste et certifié IP67. Il a été testé pour les chocs et vibrations de classe automobile. Son boîtier en fonte d'aluminium entièrement scellé protège le chargeur de la poussière, des liquides et des effets de l'immersion jusqu'à un mètre de profondeur dans l'eau.

Une protection renforcée : Le XV3300 est un chargeur basse tension qui recharge de manière optimale les batteries, quelles que soient leur composition chimique et leur tension nominale entre 48 et 120 V. Il bénéficie également d'une protection contre les courts-circuits, les surtensions et la surchauffe afin de garantir un fonctionnement sûr.

Des options d'alimentation flexibles : Le XV3300 est évolutif et peut être branché en parallèle pour fournir entre 3,3 et 10 kW de puissance pour des options à recharge plus rapide. Le chargeur est également disponible en versions embarqué et non embarqué, offrant davantage de flexibilité aux FEO.

Un convertisseur CC-CC intégré : Il fournit une puissance auxiliaire pour faire fonctionner les accessoires des véhicules comme les climatisations, les contrôleurs, les phares, les clignotants, ainsi que les appareils de navigation et de communication. Il élimine par ailleurs le besoin d'un convertisseur CC-CC externe, permettant aux FEO et aux opérateurs d'équipement d'économiser de l'espace et de l'argent.

Une interface pour les bornes de recharge pour VE : Le XV3300 est conforme aux normes SAE J1772 (niveaux 1 et 2) et IEC 61851 (modes 2 et 3) pour les recharges à partir de bornes de recharge CA EVSE standard en Amérique du Nord et en Europe. Cette caractéristique fournit aux utilisateurs finaux davantage d'options de recharge et une plus grande flexibilité pour les véhicules.

Pour vous abonner aux mises à jour sur le chargeur de batterie XV3300 ou pour des détails spécifiques, y compris les spécifications produit, visitez https://connect.delta-q.com/xv3300.

À propos de Delta-Q Technologies

Delta-Q Technologies propulse l'avenir et mène la transition mondiale vers l'énergie électrique. Nous concevons, testons et fabriquons de manière collaborative des chargeurs de batterie robustes qui améliorent la performance des véhicules à propulsion électrique et des machines industrielles de nos clients. En tant que fournisseur de choix pour les FEO de niveau 1, nous utilisons notre support client et notre expertise technique pour guider nos clients dans leur processus d'électrification, au profit d'un monde durable.

Delta-Q fait partie des sociétés du groupe ZAPI et son siège social est situé à Vancouver, au Canada. L'équipe et le service de distribution de Delta-Q couvrent cinq continents, afin de servir des filières comme les voitures de golf électriques, les chariots élévateurs, les plateformes de travail élévatrices, la mobilité électrique, les machines d'entretien des sols, les véhicules utilitaires et d'agrément, ainsi que de nouveaux marchés comme la construction et les équipements électriques extérieurs. Veuillez visiter www.delta-q.com ou suivez l'actualité de l'entreprise sur LinkedIn pour de plus amples informations.

