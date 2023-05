Numéros gagnants de la loterie après-midi - Société des loteries et des jeux de l'Ontario - le 2 mai 2023

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, accompagnée de la responsable de la mobilité au sein du comité exécutif, Sophie Mauzerolle, a dévoilé les 10 rues piétonnes dont les Montréalaises et les Montréalais pourront profiter cet été....

Aujourd'hui, Jennifer O'Connell, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités et Brianna Salmon, directrice générale de Green Communities Canada, ont annoncé un investissement...

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, invite les représentantes et les représentants des médias à une annonce concernant un soutien additionnel pour soutenir le développement des attraits...

L'Office de la protection du consommateur annonce que l'agence de voyages Altaï Canada Tours inc. a plaidé coupable, le 20 février 2023, à des accusations portées en vertu de la Loi sur les agents de voyages et de son règlement. L'agence a payé des...