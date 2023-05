Arrivée du REM - Exo : Un réseau d'autobus complètement repensé prêt à être mis en service





MONTRÉAL, le 2 mai 2023 /CNW/ - Après 4 années de travail et de consultations de la population, exo est fin prêt à accueillir les usagers à bord de son tout nouveau réseau d'autobus sur la couronne sud. Le réseau des secteurs Chambly-Richelieu-Carignan et Le Richelain-Roussillon améliorera considérablement les déplacements locaux et intermunicipaux en plus d'offrir des trajets directs vers le REM, et ce, dès sa mise en service.

La refonte du réseau d'autobus en chiffres

Plus de 100?000 résidents connectés au REM en moins de 30 minutes?;

résidents connectés au REM en moins de 30 minutes?; 66 lignes complètement repensées et renumérotées?;

lignes complètement repensées et renumérotées?; 25 lignes permettant de se rendre directement jusqu'au REM?;

lignes permettant de se rendre directement jusqu'au REM?; 1?100 arrêts modifiés, incluant l'installation de 230 nouveaux arrêts?;

arrêts modifiés, incluant l'installation de nouveaux arrêts?; Environ 20?000 résidents supplémentaires auront accès au service autant en pointe qu'en hors pointe à seulement 8 minutes de marche de leur domicile?;

résidents supplémentaires auront accès au service autant en pointe qu'en hors pointe à seulement 8 minutes de marche de leur domicile?; 200 chauffeurs formés.

Amélioration du service local

Le réseau d'autobus a été complètement repensé pour répondre aux nouveaux besoins en déplacement de la clientèle de ces secteurs. Il offrira plus de flexibilité aux usagers grâce à des heures de service élargies et une plus grande fréquence en période hors pointe et la fin de semaine. Les centres commerciaux, les centres de service de santé et les quartiers industriels seront également mieux desservis par le réseau d'autobus. Les autobus iront chercher encore plus d'usagers, plus près de chez eux, grâce à la reconfiguration des trajets. De plus, les déplacements entre les municipalités de la couronne sud seront grandement facilités.

Correspondances au REM

Par ailleurs, les autobus qui empruntaient le pont Samuel-De Champlain transporteront désormais les clients à l'une des stations du REM à Brossard, d'où ils pourront se rendre au centre-ville de Montréal ou effectuer un transfert vers d'autres destinations sur la couronne sud. Les terminus Brossard et Panama deviennent donc des lieux de correspondances avec les autobus du Réseau de Transport de Longueuil (RTL) et vers d'autres secteurs d'exo, améliorant ainsi la mobilité sur la couronne sud en évitant des détours par l'île de Montréal.

Accompagnement de la clientèle

Pour faire connaitre les avantages du nouveau réseau, exo a mis en place un plan d'action pour accompagner sa clientèle dans cet important changement d'habitudes. Une campagne d'information sera lancée 30 jours avant la mise en service du REM et des agents d'information seront présents dans les terminus pour informer les usagers et répondre à toutes leurs questions.

Citation

«?Exo a saisi l'opportunité de l'arrivée du REM pour adapter son service aux nouveaux besoins en mobilité de la population, notamment en termes de déplacements locaux. Nous avons hâte que les usagers découvrent les nombreuses améliorations apportées à notre réseau d'autobus. Nous sommes confiants d'avoir réuni les conditions gagnantes pour attirer une nouvelle clientèle, qui aura dorénavant de bonnes raisons de laisser l'auto à la maison pour privilégier le transport collectif?», déclare Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive - Engagement clients, partenaires et Innovation en mobilité d'exo.

Municipalités touchées par la refonte du réseau d'autobus

Secteur Chambly-Richelieu-Carignan

Carignan

Chambly

Marieville

Richelieu

Saint-Mathias-sur-Richelieu

Nouveau secteur Le Richelain-Roussillon (anciennement deux secteurs distincts)

Candiac

Delson

La Prairie

Sainte-Catherine

Saint-Constant

Saint-Mathieu

Saint-Philippe

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, son réseau compte 5 lignes de trains, 235 lignes d'autobus et 85 lignes de transport collectif par automobile.

