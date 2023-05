Chloé sort victorieuse d'un combat de deux ans contre un grave trouble alimentaire





Bell Cause pour la cause fait don de 500?000 $ pour aider les enfants souffrant de troubles alimentaires à avoir accès à des soins le plus rapidement possible

MONTREAL, le 2 mai 2023 /CNW/ - Chloé* n'avait que sept ans quand elle a commencé à souffrir de troubles alimentaires. Au début, les symptômes se faisaient discrets : elle laissait de la nourriture dans son assiette ou sautait le dessert. Peu à peu, son comportement alimentaire problématique s'est aggravé. Elle prenait quelques bouchées et prétendait ne pas avoir faim parce qu'elle avait trop grignoté avant le repas. Peu à peu, ses troubles alimentaires ont pris le dessus.

Pendant la pandémie, les troubles alimentaires de Chloé se sont aggravés. À l'insu de sa famille, Chloé, alors âgée de neuf ans, a cessé de manger. En l'espace de trois semaines, elle a perdu huit kilos, et ne pesait plus que 28 kilos. Elle pouvait à peine marcher.

Sa famille l'a rapidement conduite à l'urgence de l'Hôpital de Montréal pour enfants (le Children).

Hausse spectaculaire des troubles alimentaires pendant la pandémie

Les troubles alimentaires, comme l'anorexie mentale, se classent au 3e rang des maladies chroniques les plus courantes chez les adolescents, après l'asthme et l'obésité. Ces maladies ont des effets à la fois psychologiques et physiques qui peuvent avoir un impact dévastateur sur la croissance de l'enfant, ses fonctions cérébrales, la solidité des os, son développement sexuel et sa santé cardiaque.

En 2020, le programme des troubles alimentaires du Children a évalué 103 patients. En 2021, le nombre d'évaluations a grimpé à 156, soit une hausse de 50 %. De plus, les enfants étaient plus gravement malades que d'habitude, tant physiquement que psychologiquement.

La Fondation du Children demande l'aide de Bell Cause pour la cause

La Fondation du Children s'est tournée vers Bell Cause pour la cause pour aider les enfants comme Chloé à avoir accès aux soins le plus rapidement possible. Bell fait un don de 500?000 $ sur cinq ans à la Fondation pour que le programme des troubles alimentaires puisse embaucher un.e autre thérapeute à temps plein.

« Bell Cause pour la cause est heureuse de faire un don de 500?000 $ au Children pour soutenir le programme des troubles alimentaires afin que davantage de préadolescents et d'adolescents souffrant de troubles alimentaires reçoivent les soins vitaux dont ils ont besoin, et ce, le plus rapidement possible. Ce don s'inscrit dans le cadre de notre partenariat de longue date avec La Fondation du Children et fait partie de notre engagement à améliorer l'accès aux soins de santé mentale au Canada », déclare Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause.

Chloé souffrait de grave malnutrition

Au Children, Chloé et ses parents ont rencontré la Dre Giuseppina Di Meglio, spécialiste en médecine de l'adolescence et Patricia Hammes, psychologue, toutes deux membres du programme des troubles alimentaires. L'état de Chloé était grave. Elle avait perdu tellement de poids que ses organes internes n'avaient plus de graisse viscérale, ce qui lui causait beaucoup de douleur.

La famille a intégré le programme de thérapie familiale, principal traitement des troubles alimentaires restrictifs chez les adolescents. La thérapie se fait à domicile avec un suivi régulier à l'hôpital. Elle vise à aider les parents à prendre les choses en main pour réalimenter leur enfant et normaliser ses habitudes alimentaires. L'objectif de la thérapie est la rémission complète, c'est-à-dire l'atteinte d'un poids santé, la reprise du développement pubertaire, le renversement des complications médicales et le rétablissement de schémas de pensée et de comportements normaux en matière d'alimentation.

Deux années d'angoisse pendant que Chloé réapprend à manger

Magali se souvient s'être installée au début de la thérapie familiale avec sa fille pour son premier repas. Il a fallu six heures. Six heures à insister, cajoler et rassurer pour que sa fille mange six petits tortellinis. Chloé refusait catégoriquement. Elle criait, hurlait, pleurait. Elle a même été violente, frappant et giflant sa mère et son père. Ce comportement s'est poursuivi jour après jour, à chaque repas et à chaque collation.

« C'était vraiment une période horrible. Mais je devais être implacable avec Chloé. Je ne pouvais pas céder. Je devais la faire manger. Sa vie était en danger », raconte Magali, dont la propre santé a été affectée par le stress de cette épreuve.

Manger à nouveau comme une enfant normale

Il a fallu deux longues années pour que Chloé surmonte son trouble alimentaire. Depuis six mois, Chloé, qui a maintenant 11 ans, se porte bien. Elle a retrouvé son poids santé. Elle sourit à nouveau et mange comme une enfant normale.

« Les troubles alimentaires se guérissent, surtout si on commence le traitement tôt. Les familles ne doivent toutefois pas oublier qu'il s'agit de maladies chroniques qui ne vont pas s'améliorer après quelques visites seulement. Il faut du temps et des efforts de la part de l'enfant et de sa famille pour surmonter tous les aspects de la maladie. Quand la famille et l'équipe soignante travaillent ensemble, la plupart des adolescents se remettent complètement de leurs symptômes physiques et comportementaux », déclare la Dre Holly Agostino, directrice du programme des troubles alimentaires du Children.

Vous craignez que votre enfant souffre d'un trouble alimentaire?

Si vous craignez que votre enfant souffre d'un trouble alimentaire, parlez-en à votre médecin de famille, qui connaît les antécédents médicaux de votre enfant et a déjà un lien avec lui ou avec elle. Après l'évaluation, en fonction des besoins de l'enfant et de la famille, votre médecin pourra vous diriger vers des services spécialisés.

Des ressources sur la thérapie familiale et sur la façon dont les parents peuvent adopter cette approche thérapeutique à la maison sont disponibles en ligne ou en version imprimée. Certaines de ces ressources sont accessibles sur la page du programme des troubles alimentaires du site web de l'Hôpital de Montréal pour enfants.

* Chloé et Magali ont demandé que leurs vrais noms ne soient pas utilisés dans ce communiqué de presse.

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS

La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants (La Fondation du Children) a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté afin de soutenir l'innovation en soins cliniques, en recherche et en enseignement à l'Hôpital de Montréal pour enfants (le Children). En plus d'être l'hôpital d'enseignement pédiatrique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill, Le Children soutient le programme de santé et de développement humain de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), lequel s'est classé parmi les trois meilleurs instituts de recherche au Canada, en 2022. La Fondation du Children a lancé une campagne majeure de 200 M$, le plus ambitieux objectif de financement pédiatrique de l'histoire du Québec. Les fonds recueillis serviront à propulser des projets innovants qui repousseront les limites de la pédiatrie à l'échelle internationale et aideront Le Children à Panser autrement. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé plus de 600 M$, qui ont aidé les enfants malades de Montréal et des quatre coins du monde à se remettre sur pied et à retrouver leur petit côté tannant. Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé. Pour en savoir plus, visitez www.fondationduchildren.com.

SOURCE La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants

2 mai 2023 à 14:34

Communiqué envoyé leet diffusé par :