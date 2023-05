Diligent lance le Board Reporting for ESG, qui offre aux chefs d'entreprise une vision claire et cohérente de la performance climatique dans le contexte de la CSRD et des prochaines exigences de la SEC en matière de divulgation des...





Diligent lance le Board Reporting for ESG, qui offre aux chefs d'entreprise une vision claire et cohérente de la performance climatique dans le contexte de la CSRD et des prochaines exigences de la SEC en matière de divulgation des données climatiques

Le tableau de bord offre un moyen efficace de collecter des données climatiques, de les comparer à des indices de référence, de créer des rapports pertinents pour le conseil d'administration et de se préparer aux obligations de publication.

Diligent, le chef de file mondial de la gouvernance moderne, fournissant des solutions SaaS pour la gouvernance, le risque, la conformité, l'audit et l'ESG, annonce aujourd'hui le lancement de Board Reporting for ESG. Il s'agit d'un tableau de bord inédit pour le conseil d'administration qui combine les données de performance avec les informations du marché pour fournir un aperçu complet de la position environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) d'une entreprise. Board Reporting for ESG est basé sur la seule plateforme qui offre des outils pour soutenir une organisation tout au long de son parcours GRC et peut être adapté à la collecte des données climatiques et autres données ESG d'une organisation. Cela permet aux experts en durabilité de se concentrer sur les données importantes et de fournir des rapports dans un format facile à comprendre pour la direction et les administrateurs de l'entreprise.

« Collecter et organiser une importante quantité de données climatiques est un défi, et présenter un message clair et convaincant au conseil d'administration est encore plus difficile », déclare Amanda Carty, directrice générale ESG et Data Intelligence chez Diligent. « Board Reporting for ESG élimine les incertitudes associées aux reportings climat en fournissant aux utilisateurs les bonnes informations et en permettant aux dirigeants et aux membres du conseil d'administration d'avoir une vue d'ensemble, de sorte qu'ils passent moins de temps à décrypter des informations complexes et se concentrent davantage sur les bonnes connaissances et données pour faire avancer l'entreprise ».

Board Reporting for ESG est à la fois avantageux pour les responsables fonctionnels et les membres du conseil d'administration, car il permet une collecte des données plus efficace et offre ainsi aux experts en durabilité la possibilité d'apporter une clarté sans précédent à la direction et, par conséquent, au conseil d'administration. Les responsables fonctionnels peuvent personnaliser les modèles pour répondre aux besoins individuels de leur entreprise ou utiliser les modèles de reporting standard pour saisir les données de performance ESG qui sont les plus importantes pour les responsables d'entreprise.

Les principales fonctionnalités incluent :

Des tableaux de bord de reporting préparés pour le conseil d'administration, qui donnent un aperçu de la relation entre les performances de l'entreprise et la perception des parties prenantes en matière de durabilité et d'ESG.

Les progrès dans la réalisation des objectifs d'émissions, des indications sur les indices de référence et les émissions des catégories 1, 2 et 3 de Diligent ESG, la solution ESG la plus complète du marché.

Les scores ESG de Clarity AI et S&P Global, comparés à la moyenne du secteur pour fournir des informations sur la manière dont une entreprise se situe par rapport à ses concurrents.

Les pratiques et le matériel de formation les plus performants pour la présentation au conseil d'administration, notamment l'accès aux certifications Climate Leadership et ESG Leadership.

« La SEC force les conseils d'administration à assurer une supervision de qualité avec des connaissances approfondies. Vous ne pouvez pas vous contenter d'être seulement un généraliste, vous devez vous former par vous-même, et c'est à ce moment-là que Diligent peut intervenir pour aider les conseils d'administration », déclare Catherine Lego, membre du conseil d'administration de Cirrus Logic et Guidewire Software.

Pour de plus amples renseignements sur la manière dont Diligent peut aider votre organisation à optimiser le reporting ESG au niveau du conseil d'administration et dans l'ensemble de votre entreprise, consultez le Board Reporting Toolkit de Diligent.

À propos de Diligent

Diligent est le chef de file mondial de la gouvernance moderne, fournissant des solutions SaaS pour la gouvernance, le risque, la conformité, l'audit et l'ESG. La société procure à plus d'un million d'utilisateurs et 700 000 membres de conseils d'administration et dirigeants une vision globale des pratiques de GRC de leur entreprise pour que ceux-ci puissent prendre de meilleures décisions, plus rapidement. Quel que soit le défi à relever. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site diligent.com.

