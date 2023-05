Stonepeak recapitalise euNetworks, une société de son portefeuille, parallèlement à des investissements stratégiques d'APG et d'IMCO





Stonepeak, la société d'investissement alternatif de premier plan spécialisée dans les infrastructures et les actifs réels, a annoncé aujourd'hui la recapitalisation de euNetworks, une société d'infrastructure de bande passante d'Europe occidentale. Cette opération est effectuée sous la forme de la vente de euNetworks à un véhicule géré par Stonepeak, associée à des investissements stratégiques réalisés par APG Asset Management (APG) et Investment Management Corporation of Ontario (IMCO).

euNetworks est un leader des centres de données et de la connectivité cloud axé sur la fourniture de solutions et de produits évolutifs basés sur la fibre aux clients des secteurs de la vente en gros, de la finance, des contenus, des médias, des centres de données et des entreprises. La Société possède et exploite 17 réseaux métropolitains denses basés sur la fibre, connectés à des réseaux longue distance couvrant 53 villes dans 17 pays. euNetworks, qui domine le marché de la connectivité des centres de données en Europe, connecte directement à ce jour plus de 510 centres de données et d'autres connexions indirectes.

Stonepeak a acquis pour la première fois une participation majoritaire dans euNetworks en janvier 2018. Depuis lors, l'entreprise a augmenté de plus de 60% le nombre de centres de données connectés, elle a réalisé trois acquisitions et optimisé la structure de son capital grâce à un financement supplémentaire par emprunt et par actions. Elle a également poursuivi son développement opérationnel : elle a augmenté ses ressources humaines de plus de 20% pour soutenir sa croissance et mis en oeuvre plusieurs initiatives stratégiques pour consolider sa position de leader en matière de développement durable.

Cyrus Gentry, directeur général et responsable des communications pour l'Europe, Stonepeak, a déclaré : « Depuis notre premier investissement dans euNetworks en 2018, la Société a développé et accéléré sa stratégie pour devenir un leader du marché des infrastructures de bande passante en Europe. Nous sommes extrêmement fiers des progrès qu'elle a réalisés à ce jour. APG et IMCO partagent notre enthousiasme quant à l'avenir d'euNetworks et, tous ensemble, nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec euNetworks et de l'accompagner dans sa croissance au cours des années à venir, tandis que Stonepeak continue d'étendre son empreinte en Europe. »

Paula Cogan, directrice générale de euNetworks, a déclaré : « Cette opération va nous permettre de renforcer notre position et de développer nos solutions et nos offres de réseau au bénéfice de nos clients qui sont les moteurs de la transformation technologique. Avec le soutien de Stonepeak, APG et IMCO, nous continuerons à nous concentrer sur la construction et la densification de nos réseaux dans les principales villes européennes et dans toute la région, en connectant davantage de centres de données et de sites clés avec la fibre. Je suis ravie des opportunités qui s'offrent à nous et que nous allons saisir pour aller de l'avant avec l'équipe d'euNetworks que je suis fière de diriger. »

Arjan Reinders, responsable Infrastructures Europe, APG, a déclaré : « Nous avons été impressionnés par l'accent placé par euNetworks sur la croissance durable et les solutions de connectivité convaincantes que l'entreprise fournit à ses clients. Nous sommes heureux de conclure ce partenariat au nom de notre client, le fonds de pension ABP, et nous avons hâte de soutenir l'équipe de euNetworks pour l'aider à concrétiser et approfondir sa vision stratégique. »

Matthew Mendes, directeur général et responsable des infrastructures, IMCO, a déclaré : « Depuis notre premier investissement initial dans euNetworks en 2018, nous sommes fiers de nous associer à nos coactionnaires pour soutenir la croissance de l'entreprise et les progrès qu'elle a réalisés en matière d'ESG. Avec sa stratégie différenciée, son réseau essentiel à la mission et sa qualité de partenaire de choix pour l'industrie, euNetworks correspond exactement au type de plateforme d'infrastructure numérique dans laquelle IMCO cherche à investir à l'échelle mondiale. Nous avons toute confiance en l'équipe de direction de haut niveau de euNetworks et nous sommes ravis d'accompagner euNetworks sur sa route vers un brillant avenir. »

La transaction devrait être finalisée au second semestre 2023, sous réserve des approbations réglementaires et autres conditions de clôture usuelles.

JP Morgan agit en tant que conseiller financier exclusif de euNetworks. Simpson Thacher & Bartlett LLP est intervenu en tant que conseiller juridique de Stonepeak. UBS et Baker McKenzie ont agi respectivement en tant que conseillers financier et juridique d'APG. Gowling WLG a agi à titre de conseiller juridique d'IMCO.

À propos de Stonepeak

Stonepeak est une société d'investissement alternatif de premier plan spécialisée dans les infrastructures et les actifs réels et affichant environ 51,7 milliards USD d'actifs sous gestion. En investissant à l'échelle mondiale dans des activités défensives et basées sur des actifs durables, Stonepeak a pour objectif de créer de la valeur pour ses investisseurs et les sociétés de son portefeuille, tout en ayant un impact positif sur les communautés dans lesquelles elle opère. Stonepeak sponsorise des véhicules d'investissement axés sur le capital-investissement et le crédit. La Société fournit des capitaux, un appui opérationnel et un partenariat engagé afin d'accroître durablement les investissements dans ses secteurs cibles, à savoir les communications, l'énergie et la transition énergétique, les transports et la logistique, et les infrastructures sociales. Stonepeak a son siège social à New York et des bureaux à Hong Kong, Houston, Londres, Singapour et Sydney. Pour plus d'informations, visitez notre site Web www.stonepeak.com.

À propos de euNetworks

euNetworks est une société d'infrastructures de bande passante qui possède et exploite 17 réseaux urbains fibrés, connectés à une dorsale interurbaine à haute capacité couvrant 53 villes dans 17 pays. Leader sur le marché de la connectivité des centres de données, la Société connecte directement à ce jour plus de 510 centres de données. euNetworks, qui est également l'un des principaux fournisseurs de connectivité cloud, connecte directement toutes les plateformes cloud clés en offrant un accès à des plateformes supplémentaires. La Société propose un portefeuille ciblé de services métropolitains et longue distance, notamment la fibre optique noire, les longueurs d'onde et l'Ethernet. Nos clients de la vente en gros, de la finance, des contenus, des médias, des centres de données et des entreprises bénéficient du stock exceptionnel d'actifs d'euNetworks basés sur la fibre et les canaux qui répondent idéalement à leurs besoins en large bande passante.

À propos d'APG Asset Management

À titre de principal prestataire de régimes de retraite aux Pays-Bas, APG gère les avoirs de retraite de 4,8 millions de participants. APG fournit des services d'expertise-conseil, de gestion de patrimoine, d'administration des pensions et de communication sur les pensions ainsi que des services aux employeurs. Nous travaillons pour des caisses de retraite et des employeurs des secteurs de l'éducation, de l'administration publique, de la construction et du nettoyage, des associations de logement, des établissements du secteur protégé, des spécialistes médicaux et des architectes. APG gère environ 522 milliards EUR (février 2023) d'avoirs de retraite. APG emploie environ 3 000 personnes et possède des bureaux à Heerlen, Amsterdam, Bruxelles, New York, Hong Kong, Shanghai et Pékin. Visitez notre site Web à l'adresse : www.apg-am.nl.

À propos d'IMCO

IMCO (Investment Management Corporation of Ontario) gère 73,3 milliards USD d'actifs pour le compte de ses clients. Créée dans le but exclusif de générer de meilleurs résultats d'investissement pour le secteur public et parapublic ontarien, IMCO travaille dans le cadre d'une structure indépendante et sans but lucratif de recouvrement des coûts. Nous proposons des services haut de gamme de gestion d'investissements, notamment des conseils en matière de construction de portefeuille, un meilleur accès à une gamme diversifiée de classes d'actifs et des capacités sophistiquées de gestion des risques. Étant l'un des plus grands investisseurs institutionnels du Canada, nous investissons dans le monde entier et nous exécutons efficacement les grandes transactions. L'envergure de notre Société permet à nos clients d'accéder à un portefeuille mondial bien diversifié, comprenant des classes d'actifs privés et des alternatives recherchées. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter @imcoinvest.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

2 mai 2023 à 14:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :