AVIS AUX MÉDIAS - L'ORANGE BLEUE AFFAIRES PUBLIQUES ASSISTERA À L'ÉTUDE DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES, VOLET ACCÈS À L'INFORMATION





QUÉBEC, le 2 mai 2023 /CNW/ - L'équipe de L'Orange bleue affaires publiques sera présente à l'Assemblée nationale, le mercredi 3 mai, à l'occasion de l'étude des crédits budgétaires du ministère du Conseil exécutif, volet Accès à l'information.

En marge de l'événement, le président de L'Orange bleue, M. Mathieu Santerre, sera disponible pour des entrevues et des réactions. Les médias sont invités à contacter M. Ludovic Théberge, dont les coordonnées se trouvent au bas de ce présent avis, afin d'organiser un entretien.

AIDE-MÉMOIRE

QUOI :

Présence de l'équipe de L'Orange bleue à l'étude des crédits budgétaires du ministère du Conseil exécutif, volet Accès à l'information

QUAND :

Mercredi 3 mai 2023

11 h 30 à 12 h 45

OÙ :

Salle Louis-Hippolyte-La Fontaine

Assemblée nationale du Québec

Hôtel du Parlement

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

Rappelons que L'Orange bleue affaires publiques fait entendre sa voix depuis plusieurs années déjà afin que la désuète Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels soit modernisée. M. Santerre a notamment signé une lettre ouverte sur le sujet, enjoignant au ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels, M. Jean-François Roberge, de passer de la parole aux actes en lançant un grand chantier pour enfin améliorer l'accès à l'information au Québec.

L'Orange bleue affaires publiques

L'Orange bleue affaires publiques est une firme québécoise de relations publiques qui s'est donnée pour mission d'être une référence en matière de rigueur, d'audace et d'intégrité dans toutes les opérations de relations gouvernementales, de relations avec les médias et, plus largement, de conseils en affaires publiques qu'elle offre à sa clientèle.

SOURCE L'Orange bleue affaires publiques inc.

2 mai 2023 à 13:58

