AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Bibeau fera le point sur les innovations en matière de sélection végétale





OTTAWA, ON, le 2 mai 2023 /CNW/ - La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, fera le point sur les innovations en matière de sélection végétale et la transparence des variétés de semences. Des représentants du gouvernement seront également présents pour répondre aux questions techniques, le cas échéant.

Événement

Annonce suivie d'une séance de questions-réponses.

Date

Mercredi 3 mai 2023

Heure

12 h 30 HAE

Lieu

Par vidéoconférence

Inscription

Pour recevoir les coordonnées de la séance d'information, veuillez contacter l'équipe des relations avec les médias pour vous inscrire à l'avance.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

2 mai 2023 à 13:44

Communiqué envoyé leet diffusé par :