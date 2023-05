Bien définir sa mission d'entreprise aide à prendre des décisions stratégiques plus judicieuses





TORONTO, le 2 mai 2023 /CNW/ - À une époque où le public exige davantage de la part des entreprises et de mettre l'accent sur la durabilité de leur mission, un nouveau rapport de recherche publié par le Centre canadien pour la mission de l'entreprise suggère que l'adoption d'une nouvelle raison d'être aident les entreprises à clarifier leur rôle dans la société et à prendre de meilleures décisions en matière de gouvernance et de stratégie.

Dans ce rapport de recherche intitulé Concepts et vocabulaire de la stratégie de développement durable des entreprises, de la finance durable et des rapports sur le développement durable, Rod Lohin, directeur général du Michael Lee-Chin Family Institute for Corporate Citizenship à la Rotman School of Management de l'Université de Toronto, revisite les concepts du passé pour éclairer notre compréhension actuelle de la durabilité des entreprises. Remettant en cause l'approche du capitalisme fondée sur le « modèle de l'actionnaire », le rapport de M. Lohin examine l'évolution de la durabilité sous les angles de la stratégie, de la finance et de l'information.

Notant que les concepts de durabilité des entreprises et de finance durable sont plus mûrs et mieux compris que celui de la mission de l'entreprise, Lohin affirme que ce dernier est néanmoins, pour les dirigeants d'entreprise, un moyen prometteur d'ancrer leurs stratégies. Bien qu'elles ne soient pas encore concluantes, les premières données suggèrent que la mission de l'entreprise est un outil efficace pour redéfinir le rôle d'une entreprise dans la société et prendre des décisions stratégiques et de gouvernance conséquentes.

En fin de compte, il revient à l'équipe dirigeante de chaque entreprise de trouver la bonne voie, mais établir un objectif plus ambitieux que la seule recherche de gains financiers peut contribuer grandement à assurer la durabilité d'une entreprise. Comme le dit Lohin : « En cette période marquée par l'incertitude, les bouleversements environnementaux, sociaux et politiques, et agitée par le spectre de la guerre, il est bien possible que, au-delà des questions économiques, les premiers à adopter la mission d'entreprise se voient récompensés pour leur transparence et leur engagement ».

La version intégrale du rapport peut être téléchargée à partir du site Web du Centre canadien pour la mission de l'entreprise ici.

