Compte en fidéicommis déficitaire - L'agence Altaï Canada Tours inc. plaide coupable

L'Office de la protection du consommateur annonce que l'agence de voyages Altaï Canada Tours inc. a plaidé coupable, le 20 février 2023, à des accusations portées en vertu de la Loi sur les agents de voyages et de son règlement. L'agence a payé des...

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sont résolues à protéger notre pays et à empêcher les drogues illégales et dangereuses d'atteindre nos communautés.Le 9 avril 2023, des agents de l'ASFC ont...