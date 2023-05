Le gouvernement du Canada fait équipe avec des collectivités manitobaines pour renforcer la gestion des actifs





VILLE DE FLIN FLON, MB, le 2 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et ministre responsable de CanNor et député de Saint-Boniface--Saint Vital, et Scott Pearce, président intérimaire de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé un investissement fédéral de plus de 250 000 $ pour aider cinq collectivités au Manitoba à mettre sur pied des stratégies innovantes de gestion des actifs.

La gestion des actifs permet aux collectivités de bien gérer les infrastructures municipales tels que les routes, les arénas, les ponts, l'eau potable et le traitement des eaux usées, pour assurer leur bon fonctionnement et prendre des décisions éclairées en matière d'investissements. La gestion des actifs aide aussi à réduire les risques pour permettre aux municipalités d'offrir des services fiables et abordables et une qualité de vie élevée aux résidents.

Ces fonds renforceront la prise de décisions fondée sur des données relatives aux infrastructures clés afin de garantir leur bon rendement à long terme. Parmi les récipiendaires :

La Ville de Flin Flon reçoit 50 000$ pour définir la catégorie, analyser le cycle de vie et déterminer la capacité de chaque actif, et pour recueillir des informations sur les exigences d'entretien, les niveaux de service et les nouveaux besoins en matière d'actif. Un plan efficace de gestion des actifs sera finalement élaboré et la ville sera amenée à un point où elle commencera à prendre des décisions mieux informées et rentables sur les niveaux de service des actifs. Toutes les catégories d'actifs de la Ville de Flin Flon seront touchées, dont les installations, les routes, les trottoirs, les systèmes de traitement de l'eau potable, les systèmes de traitement des eaux usées et les équipements.

La Municipalité de Rossburn reçoit 50 000 $ pour élaborer une politique et une stratégie de gestion des actifs. Il s'agit essentiellement des routes, des ponceaux, des ponts, des bâtiments, des infrastructures d'eau et d'égout, de la décharge, des terrains de camping et du système d'aération de la municipalité. Un plan de gestion des actifs sera élaboré pour au moins un secteur d'actifs. La Municipalité prévoit ainsi effectuer un suivi plus attentif de ses actifs et dégager un portrait plus clair de sa situation financière et de ses responsabilités à venir. Ces informations guideront ses décisions financières à plus long terme, ce qui en fera une organisation beaucoup plus sûre sur le plan financier.

La Municipalité de Clanwilliam - Erickson reçoit 50 000 $ pour élaborer une politique et une stratégie de gestion des actifs pour les routes, les infrastructures d'eau et d'égout, les infrastructures de drainage et les ponceaux, les bâtiments, la machinerie et les véhicules. Un plan de gestion des actifs sera élaboré pour au moins un secteur d'actifs. La Municipalité prévoit effectuer un suivi plus attentif de ses actifs et dégager un portrait plus clair de sa situation financière et de ses responsabilités à venir. Ces informations guideront ses décisions financières à plus long terme, ce qui en fera une organisation beaucoup plus sûre sur le plan financier.

Citations

« Les cinq projets annoncés aujourd'hui sont importants pour aider les municipalités rurales de notre province à trouver des solutions durables et innovantes pour gérer leurs actifs communautaires. Les infrastructures sont essentielles aux économies locales et à la qualité de vie des résidents, et ces projets aideront les collectivités à planifier leurs besoins et à réaliser des économies à long terme. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les infrastructures des municipalités constituées de routes, de ponts, de bâtiments, de systèmes et autres représentent environ 60 % de toutes les infrastructures du pays qui soutiennent notre économie et notre qualité de vie. Voilà pourquoi il est essentiel d'appuyer les gouvernements municipaux dans la mise sur pied et le maintien d'une gestion solide des actifs au moyen d'initiatives comme le Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités. Financé par le gouvernement du Canada, ce programme aide les collectivités du Manitoba et de l'ensemble du pays à adopter de bonnes pratiques de gestion des actifs et à recueillir et à analyser des données afin d'améliorer leurs décisions d'investissement ».

Scott Pearce, président intérimaire de la Fédération canadienne des municipalités

En bref

Les fonds annoncés aujourd'hui proviennent du Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM), un programme de 110 millions de dollars financé par le gouvernement du Canada et géré par la Fédération canadienne des municipalités.

et géré par la Fédération canadienne des municipalités. Le PGAM est conçu pour aider les municipalités canadiennes à renforcer leurs décisions d'investissement dans les infrastructures en se fondant sur des données fiables et de bonnes pratiques de gestion des actifs.

Ce programme propose de la formation en gestion des actifs, du financement et un partage de connaissances, de façon à permettre aux municipalités d'accéder à toutes les données nécessaires à une planification efficace.

Le gouvernement fédéral a mis en oeuvre le Plan Investir dans le Canada afin d'investir plus de 180 milliards de dollars en 12 ans dans les transports collectifs, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les corridors commerciaux et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et du Nord du Canada .

Produits connexes

Des informations complémentaires sur les cinq initiatives municipales se trouvent dans le document d'information.

Liens connexes

2 mai 2023 à 12:00

