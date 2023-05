Mixpanel cible le « parcours complet de l'utilisateur » avec le lancement de la solution Marketing Analytics





Les spécialistes du marketing peuvent maintenant comprendre le parcours complet des utilisateurs avant et après l'acquisition grâce à Mixpanel

SAN FRANCISCO, 2 mai 2023 /CNW/ - Mixpanel , pionnier de l'analyse des événements, élargit son champ d'action au-delà des équipes de produits pour apporter la puissance de l'analyse basée sur les événements aux spécialistes du marketing.

Aujourd'hui, les spécialistes du marketing utilisent des outils traditionnels, comme Google Analytics, pour découvrir comment les clients potentiels interagissent avec les publicités et le contenu, mais c'est à cela que s'arrête habituellement l'étendue de leur compréhension. Après la conversion, les équipes de produits peuvent commencer à suivre les « événements » que les utilisateurs exécutent dans l'application. Les équipes peuvent ensuite intégrer de meilleures fonctions. Mais les marques ont besoin d'avoir accès à des données détaillées et combinées offrant une vue d'ensemble du parcours de l'utilisateur de façon à ce que les spécialistes du marketing puissent stimuler la croissance en attirant des groupes d'utilisateurs qui obtiendront une valeur à long terme de l'application.

C'est pourquoi Mixpanel a élargi son outil d'analyse des événements pour répondre aux besoins des spécialistes du marketing numérique de l'ère moderne. Grâce à la solution Marketing Analytics de Mixpanel, les marques peuvent faire ce qui suit :

Comprendre quels sont les canaux qui attirent de nouveaux utilisateurs avec l'attribution à points de contact multiples, et prendre connaissance des diverses voies empruntées par un nouvel utilisateur pour obtenir une valeur à long terme.

Accroître le rendement des dépenses publicitaires en surveillant régulièrement le rendement des canaux et des campagnes.

Repérer les segments de la clientèle les plus précieux d'une marque pour améliorer le ciblage de la campagne en établissant des cohortes démographiques ou comportementales.

Mesurer la façon dont différents groupes d'utilisateurs interagissent avec le contenu en vue d'adapter le site Web en fonction de ce qui mobilise les cohortes d'utilisateurs qui influent vraiment sur les résultats.

Mauricio Saez, directeur, analyse de données chez Talent.com, a affirmé ce qui suit : « Chez Talent.com, nous utilisons Mixpanel pour comprendre le comportement des utilisateurs sur notre plateforme. L'outil permet d'avoir un aperçu approfondi des différentes cohortes d'utilisateurs et de la façon dont elles utilisent notre application et notre site Web. Le fait de pouvoir combiner cette vision avec nos différentes campagnes publicitaires, notamment pour améliorer l'efficacité de notre publicité par moteur de recherche, nous aide à mieux comprendre les grands utilisateurs et l'efficacité de nos canaux d'achat, à faire de meilleurs investissements dans le marketing et, au bout du compte, à obtenir un solide rendement relativement à nos dépenses publicitaires. »

Les spécialistes du marketing peuvent également recueillir et centraliser des données à l'aide d'une plateforme de données clients, comme Twilio Segment, avant de les transmettre à Mixpanel pour offrir une expérience client extrêmement personnalisée, en temps réel.

Pour les marques qui ont mis en place une plateforme de données clients, elles peuvent tirer parti des analyses d'événements pour aller plus loin en exploitant leurs données de premier rang pour personnaliser l'expérience continue du client en fonction des actions que ce dernier dans l'application de la marque. Par exemple, si un certain type d'utilisateurs change fréquemment de fournisseur au moment de la mise à niveau de son appareil, la nouvelle modalité de paiement peut permettre l'étalement des versements sur plusieurs mois.

Amir Movafaghi, chef de la direction de Mixpanel, a déclaré ce qui suit : « Mixpanel innove en matière d'analyse d'événements depuis 2010. Le suivi des « événements » des utilisateurs permet d'obtenir la compréhension la plus détaillée, et à mesure que les témoins tiers disparaissent, les marques nous disent qu'elles veulent étendre cette approche à leurs efforts de marketing pour obtenir un aperçu exhaustif du parcours du client à l'aide des données de premier rang. Google a, de toute évidence, clairement reconnu ce fait également, en refaçonnant Google Analytics 4 (GA4) pour qu'il soit axé sur les événements. Mais nous sommes convaincus qu'il est beaucoup plus facile pour Mixpanel d'inclure des analyses de marketing que pour Google ou Adobe de parvenir à maîtriser l'analyse des événements. »

Lancée aujourd'hui, la solution Marketing Analytics de Mixpanel est accompagnée d'un modèle prêt à l'emploi. Les spécialistes du marketing habitués à utiliser le tableau de bord de Google Analytics pourront ainsi passer à Mixpanel, tout en pouvant consulter des mesures de marketing standard bien connues, en plus de mesures de conversion et d'autres mesures de mobilisation intégrées aux produits.

À propos de Mixpanel

Mixpanel est une plateforme d'analyse d'événements qui permet à quiconque d'obtenir des réponses de ses clients ainsi que des données sur les revenus en quelques secondes. www.mixpanel.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/722004/Mixpanel_Inc_Logo.jpg

SOURCE Mixpanel, Inc.

2 mai 2023 à 11:57

Communiqué envoyé leet diffusé par :