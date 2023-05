L'ASFC saisit plus de 30 kg de stupéfiants présumés au poste frontalier de Coutts





COUTTS, AB, le 2 mai 2023 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sont résolues à protéger notre pays et à empêcher les drogues illégales et dangereuses d'atteindre nos communautés.



Le 9 avril 2023, des agents de l'ASFC ont découvert et saisi environ 30 kg de cocaïne présumée à la suite de l'examen d'un camion commercial au poste frontalier de Coutts, dans le sud de l'Alberta. Le conducteur transportait une cargaison destinée à Calgary (Alberta). Lors de la fouille du véhicule, les agents ont également découvert 5,7 g d'opium présumé.



Le conducteur a ensuite été arrêté par l'ASFC et transféré à l'Équipe intégrée de la police des frontières de la GRC en l'Alberta, en même temps que les stupéfiants présumés.



Le 10 avril 2023, la GRC a inculpé le conducteur de 35 ans pour les infractions suivantes :

importation d'une substance contrôlée contrairement à l'article 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

; possession d'une substance contrôlée en vue d'en faire le trafic, en violation de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; et

; et entrée en contrebande au Canada , en violation de l'article 159 de la Loi sur les douanes.

L'homme doit comparaître devant le tribunal provincial de Lethbridge le 26 mai 2023.

« La sécurité des Canadiens est la priorité absolue de notre gouvernement. En interceptant les drogues illégales à la frontière, nous assurons la sécurité de nos collectivités. Cette saisie est un autre excellent exemple de la coopération permanente entre l'ASFC et la GRC pour assurer la sécurité de nos frontières. »



- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Nous sommes fiers du travail accompli par nos agents frontaliers pour assurer la sécurité et le bien-être des Canadiens. Je tiens à remercier les employés de l'ASFC pour leur action rapide et décisive et pour les efforts qu'ils déploient sans cesse pour protéger notre pays contre les drogues illicites. »



- Brad Wozny, directeur général régional, région des Prairies, Agence des services frontaliers du Canada

« Les Équipes intégrées de la police des frontières de la GRC se consacrent à la collaboration avec nos partenaires fédéraux, comme l'ASFC, afin de perturber les activités criminelles organisées et d'empêcher l'entrée de drogues illicites au Canada. »

- Surint. Sean Boser, officier responsable de la Police fédérale, Calgary



Faits en bref

En novembre 2022, les agents de l'ASFC ont découvert et saisi un total de 96 kg de cocaïne en deux saisies distinctes (de 43 kg et 53 kg, respectivement) dans des camions commerciaux transportant des fruits et légumes.

En février 2023, des agents ont saisi 300 kg de méthamphétamine dans un camion commercial déclarant des articles de décoration intérieure.

La contrebande de stupéfiants et d'autres infractions à la Loi sur les douanes peuvent donner lieu à des poursuites devant un tribunal. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier l'expulsion du Canada et l'interdiction de revenir au Canada .

peuvent donner lieu à des poursuites devant un tribunal. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier l'expulsion du et l'interdiction de revenir au . Pour obtenir les dernières statistiques sur les stupéfiants et l'application de la loi, consultez le site sur les saisies effectuées par l'ASFC.

Toute personne ayant des informations sur des activités transfrontalières suspectes est invitée à appeler la ligne sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060 ou à soumettre des informations en ligne.

