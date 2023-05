Crowley lance un service multimodal entre le Mexique et le Midwest américain ainsi que le Canada au moyen de liaisons intérieures par le CN





JACKSONVILLE, Floride, le 2 mai 2023 /CNW/ - Crowley lancera un service ferroviaire et maritime intégré de bout en bout entre le Mexique et la région du Midwest américain ainsi que le Canada. Introduisant la nouvelle route océanique entre le Mexique et les États-Unis dans le golfe, le service tirera parti du réseau ferroviaire intérieur hautement efficace de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et de ses filiales ferroviaires américaines (CN). Le réseau combiné des entreprises offre une vaste portée dans tout le Midwest et au Canada afin d'accroître les solutions pour les clients mondiaux sur les marchés nord-américains.

« Grâce à cette collaboration avec le CN, Crowley élargi la portée du marché pour nos clients et les collectivités qu'ils desservent grâce au transport rapide et fiable des marchandises dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, a déclaré Brett Bennett, premier vice-président et directeur général, Crowley Logistics. En tirant parti des capacités inégalées de chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement et de notre engagement à long terme envers les clients, nous créons encore plus d'efficacités pour faire progresser la puissance de la chaîne d'approvisionnement mondiale novatrice et exigeante d'aujourd'hui. »

En plus d'une nouvelle route d'expédition maritime de Tuxpan, au Mexique, à Mobile, en Alabama, qui évite la congestion des transports intérieurs à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, le lien vers le service ferroviaire de premier plan du CN de Mobile au Midwest et au Canada offrira aux clients le service le plus rapide et les temps de transport les plus efficaces sur le plan environnemental comparativement aux émissions des camions avec une consommation de cinq à six fois moins de carburant par tonne transportée. Les navires effectuant un aller-retour entre Tuxpan et Mobile chaque semaine à partir de septembre transporteront jusqu'à 1 000 conteneurs EVP (équivalent vingt pieds) et plus de 200 conteneurs réfrigérés.

Après avoir transité à bord du navire de Crowley du Mexique au port de Mobile, les conteneurs seront chargés dans les trains quotidiens du CN qui traversent le Midwest pour se rendre au Canada, offrant un service ferroviaire parmi les plus rapides reliant Mobile et Chicago; Detroit; Minneapolis; Memphis; et des villes canadiennes comme Toronto et Montréal, entre autres.

« Nous sommes heureux de nous joindre à Crowley avec notre vaste réseau ferroviaire pour ce service novateur. Nous partageons les mêmes valeurs en ce qui concerne l'offre de solutions pour les besoins complexes de la chaîne d'approvisionnement et nous sommes heureux de soutenir leur première entreprise aux États-Unis et au Canada par l'entremise du port de Mobile, a déclaré Doug MacDonald, chef du marketing du CN. Nous pouvons mieux servir nos clients au Mexique, aux États-Unis et au Canada en aidant Crowley à offrir une expérience de livraison du premier au dernier kilomètre, fiable et harmonieuse. Le nouveau service permettra d'améliorer l'efficacité des corridors de la chaîne d'approvisionnement et d'accroître l'accès aux marchés partout en Amérique du Nord. »

2 mai 2023

