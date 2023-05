Air Transat encourage les Canadiennes et Canadiens à sortir de leur zone de confort





MONTRÉAL, le 2 mai 2023 /CNW/ - Air Transat lance aujourd'hui sa nouvelle campagne promotionnelle au Canada : C'est l'temps de voyager. Incitant les Canadiennes et Canadiens à sortir de leur zone de confort, cette offensive publicitaire montre qu'il est essentiel de voyager pour se ressourcer et échapper à la monotonie du quotidien.

Développée en collaboration avec l'agence créative Sid Lee, la campagne est construite autour de vidéos mettant en scène des protagonistes dans leur routine devenue trop confortable : un couple endormi devant la télévision, un homme qui répare une énième moto dans son garage ou encore une femme qui arrose les nombreuses plantes de son appartement. Le message de la marque s'inspire directement des habitudes très casanières que plusieurs ont développées depuis la pandémie.

«?La campagne C'est l'temps de voyager s'aligne à merveille avec notre mission qui nous encourage à bénéficier du pouvoir transformateur du voyage, celui de l'ouverture?», mentionne Joseph Adamo, chef de la direction ventes et marketing chez Transat. «?Selon nous, l'une des meilleures façons de grandir sur le plan personnel est de sortir de la routine confortable.?»

«?Nous avons tendance à vouloir demeurer dans notre zone de confort et ce qui nous est familier pour relaxer, mais tôt ou tard, une envie de faire bouger les choses nous guettera?», ajoute Brian Gill, directeur de création chez Sid Lee. «?C'est l'temps de voyager évoque ce moment où l'on se dit : "J'ai besoin d'aventure", et il n'y a pas de meilleur moyen d'élargir ses horizons que le voyage.?»

Déployée au Québec et en Ontario, la campagne comprend des publicités vidéo de 30, 15 et 6 secondes, en plus d'une publicité radio. La campagne multiplateforme est également visible dans les médias en ligne et sur des panneaux d'affichage publicitaires. D'ailleurs, la plupart de ces placements comportent un message contextualisé à l'emplacement de la publicité qui incite les gens à se questionner sur leurs habitudes et leur zone de confort, et ultimement, sur la nécessité de pimenter le tout par le biais du voyage.

Des partenariats avec des pizzerias locales pour amener le concept encore plus loin

La campagne présente également une offensive de créativité média originale afin de transposer le concept de la campagne dans un contexte concret de la vie de tous les jours. En effet, avec l'aide de l'agence Eat It Up Media, une boîte de pizza aux couleurs d'Air Transat a été développée pour s'adresser directement aux futurs voyageuses et voyageurs. De ce fait, lorsque les gens commanderont ce mets réconfortant chez l'une des 45 pizzerias participantes à Montréal et dans la région du Grand Toronto, la boîte inclura une question qui leur fera prendre conscience qu'il est grand temps de voyager et présentera des informations sur la promotion ainsi qu'un code QR menant vers la page de la promotion.

La promotion C'est l'temps de voyager : des bas prix sur l' Europe et les États-Unis

Pour le lancement de sa nouvelle campagne, Air Transat invite les voyageuses et voyageurs à sortir de leur zone de confort et à découvrir les bienfaits du voyage en offrant de bons prix sur les vols vers l'Europe et les États-Unis. En effet, des vols aller-retour vers l'Europe sont disponibles à partir de 799 $, des allers simples au départ de Montréal vers la Californie à partir de 249 $, ainsi que des allers simples au départ de Toronto vers la Floride à partir de 149 $.

À propos d'Air Transat

Née à Montréal il y a 35 ans, Air Transat est une marque phare du voyage loisirs. Élue Meilleure compagnie aérienne loisirs en Amérique du Nord par les passagers aux World Airline Awards 2022 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales, américaines et canadiennes. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les magnifiques destinations qu'elle dessert. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX : TRZ).

À propos de Sid Lee

Sid Lee est une communauté créative sans frontières qui utilise le storytelling, le design et la technologie pour créer des expériences clients qui comptent vraiment. Son équipe multidisciplinaire de plus de 900 professionnels opère de ses bureaux situés à Montréal, Toronto, New York, Paris, Londres, Los Angeles et Seattle. Travaillant côte à côte avec des clients avant-gardistes, Sid Lee déploie ses capacités créatives dans une variété de disciplines, notamment le design, la communication interactive et expérientielle, la publicité et l'architecture. Pratiquant un développement de création et une production agiles en plus d'opter pour un processus de collaboration extrême, tant à l'interne qu'avec ses clients, Sid Lee crée ce qui compte vraiment, permettant à ses clients de surpasser la concurrence et de gagner la confiance et la fidélité de leurs consommateurs.

Offrant des solutions pleinement intégrées à l'échelle internationale, Sid Lee fait partie de kyu, un collectif mondial d'agences de services créatifs de premier plan, composé notamment d'IDEO et de SYPartners. kyu a été fondé par Hakuhodo DY Holdings, le deuxième plus vaste réseau d'agences en Asie. Ensemble, nous propulsons notre croyance selon laquelle la créativité est un levier pour faire progresser la société et l'économie. Sid Lee a aussi imaginé C2 Montréal, l'une des plus grandes conférences au monde sur l'innovation.

